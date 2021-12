Diciembre y la salud mental

De acuerdo a diferentes estudios científicos, se ha demostrado que en la Navidad es la época del año en que la gente se deprime más. Época en que aparecen más sentimientos de soledad, estrés, la ansiedad y depresión. Son varios los motivos que pueden desarrollar que diciembre se nos dispare sentimientos negativos, como melancolía, depresión y ansiedad: 1- Expectativas poco realistas sobre lo que significa la Navidad, y el que se supone que uno tiene que hacer, se tiene que sentir o tiene que tener en estas fiestas, generando en las personas sentimientos de frustración 2- Sentimientos de soledad: El 25% de la gente dice sentirse sola con frecuencia y el 40% dice no tener ningún amigo íntimo. 3- Hacer un balance a final de año: El exceso de reflexión sobre la propia vida y ser consciente de las carencias personales en comparación con las otras personas. 4- Presión para gastar dinero en comidas y regalos: Hemos caído en que parece que el amor se mide por la cantidad y calidad de las compras que se hacen en estas fechas. ¿Qué hacer para que diciembre fluya más tranquilamente y no sea un estrés los 31 días de este mes? 1- No basar la Navidad en el dinero. Lo más importante es la reunión familiar, y esto no tiene nada que ver con la religión, pues existen personas que no profesan ninguna religión y ellos ese día festejan la unión que existe en la familia, y no hay intercambio de regalos, pues el regalo más importante es que la familia este completa y sana. 2- Por salud mental es muy importante tener un proyecto de vida, alcanzable y realista, solo así será posible obtenerlo, y de esta manera, para el próximo diciembre el balance registrará resultados positivos. Tener en cuenta un margen de resultados, con la pandemia que se está y seguirá presentándose, hasta no llegar a encontrarse el medicamento adecuado, esto no nos permite o nos puede alterar nuestros objetivos para el próximo año. 3- Estamos expuestos a toda una campaña de mercadotecnia increíble, bien armada, con todos los recursos tecnológicos, bombardeados desde simples volantes, anuncios en periódicos, radio y en todas las redes digitales, todo encaminado al consumismo, debemos no engancharnos en las compras innecesarias, en realidad no hay o son muy pocas las verdaderas ofertas. 4- Algo muy importante, en nuestra reflexión anual, enfocarnos en lo que, SÍ tenemos, es una gran cantidad de personas que solo ven lo que NO tienen, lo que no pudieron acceder, y realmente en esta pandemia todo nos cambió y nuestros planes se vieron modificados, es más positivo valorar lo que tenemos y disfrutar de cada momento, por pequeño que sea. 5- Planificar estas fechas con actividades agradables, divertidas y en un entorno familiar. 6- Enfocar las diversas situaciones familiares y generar unión y bienestar entre los nuestros, estar y conservar una actitud positiva. 7- En el aspecto social que es muy importante en nuestra salud mental, hacer lo posible porque nuestras relaciones sociales sean lo más saludables posibles. Nadie dijo que debemos estar alcoholizados para pasarla bien y disfrutar de los amigos. 8- Dejar de mentalizarnos y olvidar que la Navidad o el mes de diciembre, solo trae la tristeza, así como tampoco trae amor, paz y felicidad. Todo depende de nuestra actitud y lo que creamos con la gente que nos rodea, tanto familia como amistades. No nos predispongamos a pasarla mal. Lamentablemente en este mes duelen más, o se siente más la ausencia de seres queridos que ya no estarán con nosotros, para esas personas que este año perdieron a un ser querido, solo les puedo indicar que hagan como un homenaje a ese hijo, padre, amigo o pareja ausente, y estén en la reunión familiar, hasta donde les sea posible, y sobre todo tratar de comportarse como ellos nos lo hubieran pedido. Octavio Robledo L. Tel. consultorio 669 982 52 36

No basar la Navidad en el dinero. Lo más importante es la reunión familiar, y esto no tiene nada que ver con la religión, pues existen personas que no profesan ninguna religión y ellos ese día festejan la unión que existe en la familia, y no hay intercambio de regalos, pues el regalo más importante es que la familia este completa y sana.