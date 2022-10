‘Diez años son suficientes para esperar a cualquier hombre’

No hay festividad más multitudinaria en el santoral que la de todos los santos, luego de los siempre respetados Fieles Difuntos.

La noche de hoy es en la que siempre se invoca a uno de los más hábiles magos de todos tiempo.

En la madrugada del 31 de octubre de 1926, el gran mago Harry Houdini, de nombre verdadero Erik Weisz y nacido en el Imperio Austrohungaro, fallecía en Detroit a sus 52 años.

Los médicos emitieron un informe en el que indicaban peritonitis como causa de la muerte. Sus apéndice tal vez llevaba días inflamado antes de un incidente con unos estudiantes que fueron a su camerino.

Uno de ellos quiso saber si era cierto que Houdini soportaba cualquier golpe en el pecho. Se lo dio sin darle tiempo a que se preparara.

El entierro se realizó a los pocos días. Una multitud de dos mil personas acudió al evento, algo tan multitudinario como algunos de sus números callejeros.

El amo del espectáculo honró su trabajo en sus propias honras funebres.

Tras muchos años luchando contra lo paranormal, el mago había diseñado un reto definitivo aprovechando su propia muerte.

Ideó una clave que compartió con su mujer, consistente en diez palabras secretas, curiosamente, extraídas de una carta de su amigo espiritista Sir Arthur Conan Doyle.

Otra versión más romántica sugiere que en realidad la clave era la letra de una canción de amor de cuando eran novios, llamada Rosabel.

Si alguna vez contactaba a través de algún médium, Houdini usaría esas palabras, de modo que Bess pudiera tener la certeza de que el contacto era genuino. Advirtió a su esposa que si existía alguna forma de comunicarse desde el más allá, él sin duda lo haría.

Los mas soñados espiritistas aseguraron haber entrado en contacto con el espíritu de Houdini, aunque su mujer nunca recibió el código secreto.

Llegaron a publicar historias falseando incluso el testimonio de Bess para hacer creer que había aceptado que el código había sido revelado, pero nunca fue así.

Se dice que una vez recibió un mensaje que no solo usaba la palabra Rosabel, si no que estaba escrito bajo el patrón del lenguaje de sílabas e iniciales que usan los ilusionistas para comunicarse con sus asistentes sin que se dé cuenta el público. La historia es muy bella pero no se ha confirmado.

Al cabo de diez años, su mujer celebró una última sesión, sin éxito, en un salón de un hotel de Nueva York. Apagó entonces una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini.

“Diez años son suficientes para esperar a cualquier hombre”, dijo.

Desde entonces, es tradición entre los magos celebrar sesiones en las que se invoca al espíritu de Houdini cada 31 de octubre.

Bess Houdini murió en 1943, de un ataque al corazón durante un viaje en tren. Su familia se negó a sepultarla junto a su célebre esposo porque ella había sido criada como católica y ellos no quisieron que terminara en un cementerio judío.

Esperemos que en la otra vida esos pequeños detalles no tengan tanta importancia.