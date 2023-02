Eso dio pasó a cuatro Rags de Scott Joplin: Easy Winners, Maple Leaf Rag, The Ragtime Dance y The Entertainer.

Una alegre y divertida tarde pasaron los asistentes al Teatro Ángela Peralta, quienes disfrutaron del concierto Hoedowns Galore and more, que presentó la Camerata Mazatlán dirigida por el maestro concertador Gordon Campbell.

En ese lapso, el público con gran entusiasmo aplaudió al ritmo de la música dirigidos por Campbell, que como ya es su costumbre entre melodía y melodía daba una pequeñas explicación de cada una de las piezas interpretadas.

“Esta música es magistral, según su autor fue escrita para él, pero no imaginó que se volvieran muldialmente conocidas, más aún el brillante Maple Leaf Rag, y The Entertainer, que se puso de moda en la década de los 70 debido a su uso en la película The Sting”, explicó Campbell.

Según la historia, los intereses musicales de Scott Joplin eran considerablemente más amplios de lo que podría expresarse en el ragtime, ya que compuso dos óperas, muchos consideran que Treemonisha es su obra maestra, un ballet y dos obras orquestales, como el “Rey de los escritores del ragtime”.