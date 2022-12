Disfrutan una Noche de Navidad en pro del Orfanatorio Mazatlán

La obertura, la Marcha, el Vals Copo de Nieves y el Vals de las Flores de La Suite El Cascanueces de Tchaikovsky; Holiday For String, Sleigh Rice, Intermezzo, Jingle Bells, Carol of the Bells, Christimas, y Angels we have Heard, villancicos y canciones navideñas por excelencia, fueron algunas piezas que interpretaron.

Las pequeñas, quienes protagonizaron el momento más emotivo de la velada, interpretaron las melodías Noche de Paz, Campana sobre Campana, ¿Que Niño es este?, y Ángeles cantando están.

La presidenta del patronato, Gabriela Ramírez Landeros, y su equipo de trabajo, vieron coronado su esfuerzo con la presencia del público, al cual le agradecieron su presencia en el recital seleccionado para esa velada.