Disfrutan velada mágica con la música de Frank Sinatra

Durante la velada también participó la madre del cantante, quien cantara la parte en portugués de la canción The girl from Ipanema, así como en I’ve got you under my skin, mismas que fueron aplaudidas por el público.

Otras melodías ovacionadas fueron las populares como New York New York, Chicago, I get a kick out of out, entre otras y las más populares hacia el final como That’s Life y My way.

Carlos Salais se ha rodeado de música a lo largo de su vida debido a que su padre y su tío son músicos. Hacia el año 2013 comenzó a componer sus propios temas, llegando a compartir escenario con artistas de talla de Cesar López, Dharius y otros.

Recientemente, Salais acaba de terminar de grabar su primer E.P. profesional titulado En mi otra vida fui Tony Montana, producido por Aivan On The Beatz, productor musical destacado por trabajar con artistas de la talla de Adán Cruz, Robot, Natanael Cano, Richard Ahumada, Dan Sánchez, Yoga Fire, Kid Sun y Simpson Ahuevo.