Dos historias de un terremoto

Hoy se cumple el doble y fatídico aniversario de los sismos que estremecieron a todo este país, siendo su epicentro físico la Ciudad de México.

El segundo fue un temblor muy mediático, que muchos seguimos a tiempo real en las redes sociales, procurando replicar solo la información más valiosa y dejarnos de memes.

Entre los merecidos milagros que provocaron las redes sociales hay uno poético cuya resolución ocurrió gracias al mundo analógico pre internet.

Una internauta que firmaba como Carlota BLF hizo un llamado porque a sus manos llegó un vestido de novia y deseaba pedir al respetable su colaboración para encontrar a la poseedora. La pérdida de un vestido así es un asunto más que simbólico.

La encomienda repiqueteó en una sociedad convulsa y confundida y difundió confianza en una fusión de voluntades virtuales y sus virtudes.

Era un vestido usado, pero por el modo en que estaba guardado revelaba que su poseedora lo custodiaba con especial afecto.

En un mundo donde los matrimonios se van de bruces como institución -y en la ciudad donde los provincianos nos asustamos a ver anuncios de abogados que prometen divorcio exprés en 24 horas-, la pesquisa floreció.

La única pista era la nota de la tintorería guardada junto al resto de los arreos reales. Alguien anotó que “Si aparece la novia, que se comunique conmigo, le haremos un regalito para ese día. No pongo la empresa porque no vine a hacer propaganda sino con la esperanza de que ese vestido lo use su dueña”.

Pasan los días hasta que Carlota BLF nos anuncia que ya apareció la feliz propietaria, que no se enteró por Face, si no por un miedo arcaico a punto de desaparecer: la búsqueda fue repetida por un diario de impresión física.

Ahí la notificación fue vista por una amiga del trabajo de la cuñada de la dama, Gabriela Williams, quien sí se comunicó por whatsapp y mandó un mensaje revelando que tintorería era y también que otras prendas venían en la lista, confirmando que era la real, feliz, viva aun poseedora: dos mantillas y un traje del esposo.

No siempre fueron todo buenas noticias: surgen a veces testimonios trágicos que nos fortalecen y estremecen.

Rafael Molina, editor y periodista de la vieja escuela, me compartiò un audio de whatsapp donde se reveló el testimonio de su amiga Flor C.

El día del sismo, mientras acontecía el gran sacudimiento, cuidaba a su madre enferma y al sentir el temblor, mejor la abrazó encomendándose a Dios si les tocaba morir juntas.

Pero su madre le insistió que huyera, con gritos de angustia y miedo ¡Salte, salte, sálvate, corre! ¡Tu niño está en la escuela! Ella, ante esa decisión difícil, paralizada con esa encrucijada de dolor entre estar con su madre y salir corriendo, recibe una bendición en la valiente actitud de su madre que, con entereza materna, le gritó “SALTE: HAZLO POR TU HIJO” y eso le permitió a Flor desalojar un edificio en la calle Sonora, donde lamentablemente su madre quedó entre los escombros.

Su único consuelo entre todo esto fue que pudo salvar después el cuerpo sacrificado de su madre.

Esa es la realidad y Rafael comparte la historia de Flor porque sabe que como ellas hay muchas más y encarna cada quien su propio sacrificio ante el imponderable sismo.

Ciudad de México, levántate y camina con la frente en alto. Ciudad de México: levántate y anda. Pero no olvides la lección que todos aprendimos. Sálvate, sálvate y sálvanos a todos los que somos tus hijos.