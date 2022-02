Educación con valores y virtudes

En los tiempos actuales existe bastante confusión sobre eso que llamamos valores básicos en los que habría que educar para que los hijos se desarrollen adecuadamente.

Es una confusión hasta inconsciente sin darse cuenta ni quererla, por ejemplo, mandar a los hijos a clases de religión o buscar una escuela que imparta muy buena formación académica y en valores, pero en casa los temas de conversación son, con las hijas la moda, la figura, las dietas, hacer ejercicio, la belleza, las modelos o artistas y sus vidas, la ropa que quieren.

Con los hombrecitos supongo que de deportes y el equipo para esos de electrónicos aparatos de música y todos derivados música, juegos, negocios etcétera. Sin darse cuenta ahí va el mensaje de que estos son valores fundamentales para ser feliz y triunfar en la vida, y luego entran los medios reforzando la idea.

Es decir, si definimos un valor desde un punto de vista subjetivo como “aquello que importa para nosotros” es lo que consideramos bueno, serio y valioso, suele ser motivo de interés o preocupación y criterio de acción.

Si nos pasamos al plano filosófico Aristóteles decía que “lo ético es lo que perfecciona la naturaleza humana” si le hacemos caso consideraríamos como valores todo lo que perfecciona nuestra naturaleza en todo sentido físico, psicológico, espiritual y social.

Lo que significa que es muy bueno tener una alimentación sana, un cuerpo vigoroso en buena forma, saber de la moda lo que te queda etcétera, pero si te olvidas de las otras partes que componen al ser humano, puedes terminar con una personita con un cuerpazo, pero con una cabecita chiquitita, corazón chiquito e infeliz, si le damos toda la importancia a los títulos académicos será una persona cabezona, corazón chiquito (mala) cuerpo ñengo e infeliz.

Es decir personas deformes, infelices, cuando nos olvidamos de formar todos los aspectos de la persona.

Entonces una correcta educación en valores nunca se termina, debemos seguir por nuestra cuenta cuando somos mayores, pero de entrada se manifestara temprano en estabilidad de ánimo, capacidad para tomar decisiones ponderadas y en un modo recto de juzgar acontecimientos y personas, esto es lo que necesitan nuestros hijos.

El camino para la felicidad, paso uno: la persona con inteligencia formada descubre lo verdadero y lo bueno y queda inquieta deseándolo; paso dos: mueve a la voluntad formada a buscarlo y cuando lo obtiene descansa. Los bienes materiales satisfacen transitoriamente (más hoy que todo caduca en tres días) En cambio la amistad, el amor, la solidaridad, la generosidad, el conocimiento, la paternidad, la fraternidad, la laboriosidad, el orden, la deportividad, y todas las que faltan que son valores o bienes espirituales generan una sensación de plenitud intransferible y duradera.

Estos valores altos y trascendentes son los que sacian más y les debemos dar. Así en el papel son valores en abstracto, no sirven más que para nombrarlos, simples enumerados teóricos, cuando se practican y llegan a formar parte de la naturaleza de la persona pasan a ser virtudes.

El asunto es como lograrlo, la respuesta es desarrollar en el niño desde chiquititos poco a poco, una inclinación connatural a disfrutar portándose adecuadamente, es decir que asocie la felicidad con un comportamiento bueno cotidiano, es más fácil ser feliz en donde no hay gritos, regaños, castigos, descalificaciones que consigue portándose mal, Aristóteles definía la virtud como un “hábito operativo bueno” y un hábito es una conducta que por su realización frecuente se incorpora a su naturaleza y termina saliendo solo, es operativo porque lleva a la acción, y bueno porque enriquece a la persona los malos son vicios no enriquecen sino envilecen.

¿Cómo?, como todo, comenzando por el ejemplo, no le puede enseñar a ser respetuoso si no soy, o solidario si no soy, que sea gentil si soy un patán, que sea ordenado si soy desordenada. Pero seguro que no todos esos hábitos buenos que deseamos enseñar los poseemos los padres, es suficiente que entiendan su importancia viéndonos luchar por serlo, si esperamos a ser perfectos nunca educaríamos, tampoco queremos perfección sino lucha, y los perfectos tienen mucha dificultad para educar suelen ser poco pacientes y muy exigentes y ya con eso no son perfectos y sí fuente de frustraciones.

Lo que hay que evitar es la incoherencia flagrante, decir una cosa y hacer otra, el ejemplo de lucha implica saber pedir perdón, no tener miedo de esto porque no quita autoridad la refuerza.

Educar esta clase de cosas no sale espontáneamente se necesita proponérnoslo, tener la intención y la voluntad de hacerlo, sin perderé de vista que educamos sin proponérnoslo durante todo el día, con los gestos, los silencios, las palabras, lo que hacemos y lo que no, la forma en que nos levantamos por la mañana, como nos sentamos a comer, todo, grábalo en tu mente, y además no es cuestión de que hoy no estoy cansada o con mucho trabajo, dolor de cabeza así que no corrijo no enseño, también es más cómodo no hacerlo, pero no es ni transferible ni optativo.

Tampoco se trata de no dejar pasar ni una en todos los frentes a la vez, sería muy difícil la convivencia, pero establecido en qué virtud estamos tratando de conseguir en esa hay que exigir.