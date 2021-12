Ejercicio literario

El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos..., dice el conmovido Anton Ego cuando un bocado desarma todo su argumento. Así, ante la frescura juvenil, ante el esfuerzo de construir un relato, un cuento, un momento vivido, comparto con ustedes ‘La vida es una caja de chocolates’. Un relato que evoca el pasado tierno, un sabor que lleva al seno familiar, al amor cómplice de los abuelos. Un texto de María Fernanda Quintero Morán, estudiante del Cecyt 5, del Instituto Politécnico Nacional. Un texto conmovedor, resultado de un ejercicio de percepción, dentro del Taller de Creación Literaria el cual tengo el gusto y privilegio de impartir. Enhorabuena, María Fernanda y gracias a los lectores por permitirnos su tiempo.

‘La vida es una caja de chocolates’

Mi paladar ha probado muchos chocolates alrededor de toda mi vida. Amargos, con diferentes texturas, algunos blancos o demasiado dulces. Y eso de que de la vista nace el amor, en mi caso fue lo contrario. Cuando era pequeña, el olor a chocolate en mi hogar era una llamada de mis abuelos para decirme un te quiero. Mi abuela y yo disfrutábamos, con desenfado, a escondidas de mi madre, el suave sabor de un chocolate relleno de caramelo y una capa de chocolate con leche. Solíamos dividirnos la mitad mientras cuidábamos que ella, mi madre, no nos viera o un regaño sería lo primero que nos esperaría por comer demasiado dulce. En realidad, a nosotras no nos importaba.

Las envolturas de pequeños chocolates que mi abuela dejaba en mi mochila antes de irme a la escuela, eran un recordatorio de nuestro enchocolatado secreto; ese amor que ambas compartíamos por el chocolate. Al final del día, ella sabía que podía comprar mis sonrisas con una simple barra del delicioso dulce. Por otro lado, mi abuelo solía llevarme de compras cada fin de semana. El carrito del supermercado estaba lleno de golosinas, pero realmente lo que solía llamar mi atención era el chocolate que elegía para mí; ese que más tarde me encargaba de repartir entre ellos dos. Parece que fue ayer cuando pasé una tarde con ellos platicando en su habitación mientras comíamos chocolates a escondidas.

Ha pasado un mes entero desde que la ausencia de ambos retumba en mi alma. Por las noches sólo cierro los ojos mientras intento cumplir la tarea que me dejaron antes de cerrar los suyos: “no me llores, tan solo recuérdame” dijo mi abuela. Hoy trato de hacerlo, inútilmente claro, pero cuando a mi olfato llegan los suaves aromas del café, y cuando mi lengua se pierde en el sabor de aquella barra de chocolate que solía compartir con ellos cada semana, mis recuerdos se dispersan por los pasillos de mi memoria. El aroma y el sabor me llevan de regreso a aquellas épocas de mi niñez en donde sólo hacía falta la compañía de dos viejitos sonrientes y un dulce con caramelo para hacerme feliz.

Ahora cuando veo las envolturas de los pequeños chocolates regadas en mi mochila recuerdo las veces en las que alegremente mi abuela, con una sonrisa, decía que estaba orgullosa de mí. Aquel similar aroma y dulce sabor es capaz de llevarme de vuelta a un lugar seguro donde tantas sonrisas y recuerdos inundaron mi vida. Tal vez aquellos chocolates sabían tan dulces en mi boca porque los compartía con personas a las que realmente amaba. Hoy, aquel chocolate tan dulce se expande amargo por mis papilas gustativas mientras intento buscar otra dulce razón para sentirme feliz de nuevo.

María Julia Hidalgo López

