El abuso sexual y el daño psicológico

Es lamentable, pero en la actualidad todavía existen casos de abuso sexual, y no uno o dos, el abuso sexual deja marcada a su víctima por un largo tiempo, y muy frecuentemente buscan ayuda después de años de sufrimiento psicológico, principalmente presentan: depresión, conductas suicidas, ansiedad, aislamiento, trastorno pos traumático, entre otros síntomas.

El abuso sexual infantil no es un problema nuevo, siempre ha existido, muchas familias lo ocultan, ha estado presente en el desarrollo del hombre durante toda su historia. Aparece en la literatura, en el cine y frecuentemente en noticias periodísticas. Es el más escondido de los maltratos y del que menos se conoce, tanto en el ambiente médico legal como en el social, esto trae como consigo que el abusador no pague sus enfermos hechos, incluso muchos casos no se denuncian, por cuestión social y lo único que hacen, es proteger al abusador.

El abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales, sino que abarca todas las culturas y todas las clases sociales, desde la colonia en la periferia hasta en los fraccionamientos de lujo. En la actualidad las personas involucradas se están animando a denunciarlo, lo que se refleja en una mayor cantidad de consultas, tanto en el nivel hospitalario como en el privado.

El diagnóstico no es nada fácil, pues las víctimas por lo general dejan pasar desapercibido durante mucho tiempo el hecho, y esto genera marcas emocionales, que cuanto más antiguas, más difícil son de tratar. La confirmación diagnóstica es difícil y se basa en el relato del niño, sus juegos, la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Sin embargo, pocas son las veces que se encuentran signos físicos de certeza como los relacionados con enfermedades venéreas, desgarros en zona genital o embarazo.

En América latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 50 por ciento hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80 por ciento son amigos, vecinos o parientes.

Se define como abuso sexual a cualquier solicitud o ejercicio de contacto, caricias, juegos o toqueteos, en los que al menos uno de los implicados no desea, conoce o carece de conciencia de lo que está pasando y que se obtiene por la fuerza o la ascendencia con la víctima.(García Morey, 2008)Las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar, en la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del abuso sexual. También es posible que la víctima no desarrolle problemas aparentes durante la infancia y que éstos aparezcan como problemas nuevos en la adultez.

¿Cómo se comporta una persona que ha sido abusada sexualmente?

Desórdenes emocionales, como ansiedad, depresión o baja autoestima. Estado anímico cambiante, tendencia a la ira o al llanto incontrolado. Comportamientos de autoagresión en los que la persona se inflige heridas a sí misma. Deterioro repentino en el desempeño escolar o laboral.

¿Qué secuelas deja el abuso infantil?

Aislamiento social, menos interacciones sociales, baja participación en actividades comunitarias. Dificultad en las relaciones de pareja, elevado índice de ansiedad social, estilo parental permisivo, percepción negativa de sí misma(o) como madre o padre, uso de castigo físico ante conflicto con sus hijos/as.

¿Cómo actúa un adulto que ha sido abusado de niño?

Los adultos que de niños han sufrido abusos no confían en sí mismos, en su entorno o en el mundo en general. Experimentando sentimientos muy intensos de ansiedad durante la edad adulta. Problemas de relación. Cuando estos niños crecen, también pueden tener problemas de relación y sentimientos de baja autoestima.

Enfrentar la realidad del abuso sexual intrafamiliar puede ser muy doloroso para usted. Pero al terminar con el secreto que rodea al abuso sexual usted puede ayudar a su familia a sanar, así como proteger y nutrir emocionalmente a su niño para que pueda crecer como un adulto sano y exitoso.

Psic clínico – Tanatólogo Octavio Robledo l.