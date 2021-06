El afamado...

Una vez le di a leer mis textos a un afamado escritor para que me diera su opinión. Callada, esperé de pie. Empezó a preguntarme dónde había estudiado, cuánto tenía escribiendo, a quiénes había leído, qué me inspiraba, quién era mi editor, por qué escribía... respetuosa y prudente respondí cada cosa. Seguía de pie. Extendió su brazo, y sin interrumpir la lectura señaló la silla; procedí a sentarme. Luego de eso, me mandó a leer, casi, una biblioteca completa. Continué sentada, me quedé pensando; eché una ojeada a su escritorio, vi los cuadros colgados, sus lentes de repuesto en una cajita de plástico, un frasco de pastillas al lado de un vaso de agua... Intuí que la vida no me daría para seguir su recomendación, así que agradecí su tiempo y me marché. Apenas cerré la puerta, entré en acalorado soliloquio; resolví que soy una atrevida: sigo escribiendo.

¿Leer más me hará mejor escritora?, mi vecino es un lector empedernido y nunca ha escrito nada. ¿Existen otro tipo de lecturas, además de los libros, de los textos escritos? Empezaron las preguntas, quise saber si el escritor en cuestión, además de su vasta formación lectora se habría sentado a conversar con el loco de la esquina, con el presidiario, con el convicto arrepentido, con la mujer golpeada, con el hombre desquiciado, con el profesionista frustrado... se habrá sentado a dar lectura al café y escudriñado sus designios, habrá dado lectura a la mano curtida, a las arrugas surcadas, a las pieles estiradas; habrá interpretado los tonos enconados, las bolas de cristal, las terceras lecturas, las cuartas de forros, el color de las canas, los pasos sigilosos, las miradas lascivas, los rostros inexpresivos, las sonrisas acalladas, las miradas mustias, los murmullos maliciosos...

Si dudas de lo que escribes es que no tienes vocación, no necesitas de la aprobación de nadie, dijo un aprendiz soberbio; titubear de la obra creada es debilidad de espíritu, dijo un experto; no escuchar la crítica de los iguales es falta de inteligencia; encerrarte en un caracol es acallar la esencia, dijo la libertaria. “La creación es un acto de fe, la escritura y cualquier forma de arte nos hará libres”. El arte es libertad, dijo la ensayista. ¿Qué dices tú a todo esto?, ¿quién debe escribir?, los científicos o los divulgadores; los estudiosos o los vividores; los críticos o los apasionados... quizá debe escribir quien quiera y deba escribir. Uno escribe por que los músicos tocan, porque los chef cocinan, porque los bailarines interpretan, porque el campesino labra la tierra, porque las costureras cosen...

Que lo que escribes no se explique, que se muestre, que conmueva, que toque, que transforme, que hermane, que silencie, que evoque... Que lo que lees sea capaz de rodarte una lágrima, dibujarte una sonrisa, colocarte en la nostalgia, contagiarte una emoción, sacudirte un sueño olvidado... pero sobre todo que lo leído te haga volar, siempre será el mejor lazo entre quien escribe en soledad y quien lee en la distancia.

Al tiempo, volví a leer al afamado escritor. Tuve más lecturas para decir que le sobraba técnica, pero le faltaba alma. Sigo escribiendo, quizá él, algún día me vea, me lea. “Hay que aprender tanto, y de tantas fuentes: no solo de los libros, sino de la música, de la pintura y hasta de la simple observación de los días”, dijo Truman Capote.