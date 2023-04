Decía Cantinflas en El Padrecito que “el Sr. Malpica se casó por poder y se divorció por no poder”, en efecto, la llama del amor puede apagarse al no alimentarse mutuamente. El amor parece tan simple pero no siempre resulta, solemos condicionarlo, confundirlo y desordenarlo. ¿Qué lo restituye y cómo amar?

Los maestros silenciosos

Las mascotas nos enseñan, ‘Firulais’ pide amor y lo da incondicionalmente, decía alguien que quisiera ser esa persona que su perro ve cada vez que llega a casa porque siempre lo recibe con alegría.

Si nos viésemos así, ‘sin memoria’, otra historia muy distinta ocurriría.También ese arrobamiento, devoción y ternura con que la madre contempla a su bebé en sus brazos y lo aprieta contra su corazón besándolo dulcemente, es una muestra inefable del amor puro y del intenso gozo que conlleva. Cuando estemos tristes, desolados, desconcertados, acordémonos de ese amor incondicional que nuestra madre nos da, no por merecerlo, simplemente por ser hijos suyos.

La naturaleza nos abraza y bendice con su belleza, Lupita presume la foto de su rosa blanca, acaba de cumplir ¡30 días! en su escritorio. La foto es un poema, con dos pétalos que se resisten a ceder a la gravedad, se sostiene erguida mostrando leves matices de oxidación en sus bordes; recuerda a los viejos amantes al contemplarse brillando en sus ojos la llama viva de sus corazones a pesar de sus decepciones y sinsabores. Esa flor en su simpleza se sabe amada y corresponde.