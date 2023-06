Cuando supo que compartiría escenario con Gloria Gaynor le voló la mente y ya en plena actuación le dieron ganas de llorar de emoción, pero contuvo las lágrimas y prefirió sonreírle al público.

Juliana Vilchis Prado es de la Ciudad de México, pero vive desde hace tiempo en Mazatlán a donde llegó a estudiar hasta graduarse en la Escuela Superior de Música del Centro Municipal de las Artes.

Para Juliana Vilchis estudiar en el CMA fue sino, destino... inicio de un venturoso camino que le ha dejado grandes satisfacciones y la llevó a descubrir que sí se puede vivir de la música.

“Decidí aventurarme a venir a Mazatlán desde la Ciudad de México, y ha sido una experiencia que me ha cambiado muchísimo, me volví músico clásico, cosa que nunca pensé que sería, me volví versátil, y me convertí en una artista totalmente. Era lo que buscaba. El CMA me volvió profesional, era lo que estaba buscando toda mi vida”, dijo.

En el campo profesional se considera una artista completa, camaleónica, que en el 2023 cumplió uno de sus sueños: compartir un gran escenario con la estrella de talla mundial de la música disco como Gloria Gaynor.

“Nunca pensé que yo iba a estar en un escenario tan grande como el Estadio Teodoro Mariscal, junto Gloria Gaynor, fue la primera vez que la vimos, entonces nos voló la mente. Significó un avance en mi carrera profesional que me dieran la oportunidad y ese brillo, significó demasiado. Me dieron ganas de llorar, pero sonreí lo más que pude para impedir las lágrimas”, exclamó.

Juliana Vilchis cree que la música la llevó a desarrollar una personalidad única, explosiva a la hora de tocar las percusiones.