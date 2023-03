No somos dueños del cuerpo: es prestado, ni de la vida, nadie sabe ni el día ni la hora; además la madre no es dueña del cuerpo de su hijo, él es genéticamente otra persona distinta e independiente aunque la necesite para vivir en el vientre.

Las psicólogas que atienden a quienes abortan deliberadamente conocen muy bien los profundos traumas y la culpa con sus devastaciones emocionales que produce, pues va en contra de la naturaleza materna, una mujer con un hijo en su vientre ya es madre de un nonato y aunque lo mate nunca dejará de serlo y eso pesa gravemente en la conciencia. No hay cosa peor que odiarse a uno mismo.

La maternidad por naturaleza está profundamente vinculada y orientada al amor, violentarlo rompe a la madre por dentro, pues el acto volitivo de matar es todo lo contrario al amor: es la peor manifestación del odio disfrazado.

¿Qué hay detrás?

Planned Parenthood opera en México y tiene 102 afiliados mundiales, es una ONG que ha recibido fondos del gobierno que promueve el aborto, la anticoncepción y otros servicios para disfrazarse, comercializa fetos y pregonan un aborto “seguro”, pero no hay tal cosa, de hecho se abre la posibilidad de serias complicaciones al practicarlo como sucede en las instalaciones aprobadas. Hay muchos millones de dólares detrás de esa industria.

La ONU lo fomenta en los países, la OMS en su página sobre el aborto menciona “ cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61% de los embarazos no deseados (y, en conjunto, el 29% del total de embarazos) se interrumpen voluntariamente”. O sea, se asesinan deliberadamente por diversas razones.

Además tiene serio reveses

China acaba de recular su larga política de no permitir más de 2 niños por pareja, los varones eran preferidos, reducen su sobrepoblación pero les está saliendo muy caro: la tasa de nacimientos es negativa, por falta de niños la población envejece más y eso cuesta más subsidios, menos mano de obra, menos empuje e inversión local, esto daña la economía. Alguien conocida vio bebés abortados tirados en la calle, fue a adoptar una niña porque muchos eran abandonados por esa legislación.

Que algo sea legal no significa que ese acto sea naturalmente bueno, “la legislación puede permitir que los burros vuelen, pero jamás lo harán”. Las leyes no cambian la naturaleza de las cosas, el orden natural no está al capricho de nadie, las cosas son como son.

El tráfico de órganos

Hay un tráfico permitido, voluntario y humanitario de órganos para realizar trasplantes que salvan vidas, pero hay otro nocivo y violento del que no se habla.

La desaparición de niños y mujeres está relacionado con el comercio de órganos, “el tráfico de migrantes es un gran negocio y los narcos lo aprovechan para este fin, indígenas son reclutados y explotados a través de falsas ofertas de empleo, de falsas relaciones románticas, extorsión y desaparición forzada”. Algunos niños que las “Marías” cargan en las esquinas son rentados y sedados para pedir limosnas.

Los riñones ocupan el 70% de las preferencias ¡cuídalos! “Es muy lucrativo, extraen y comercializan ilícitamente órganos, tejidos y componentes de personas vivas o fallecidas” (Gobierno, Mx.)

El comercio de armas

Tenemos otro “tratado comercial” denigrante: intercambiar drogas por armas con muertos de por medio. A nivel mundial EEUU comercializa casi la mitad del armamento, para darnos una idea en 2021 los 100 principales fabricantes de armas generaron 592 mil millones de dls*. Así que conviene que haya guerras... pero lejos de quienes las venden.

Suponemos que a Ucrania no se salen gratis las armas que le envían, Europa se rearma, China es el 2º. Los principales bancos financian esta industria, tan seriecitos que se ven.

Dice el Talmud “quien salva una vida, salva a miles”.

*Anne Höhn, Deutsche Welle, 05.12.2022