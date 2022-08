El corazón de Mazatlán

La noticia de la semana en Mazatlán es que se va a alterar un espacio que por años nos deleitó con su sencillez y silencio frente al mar y, ahora, será una estación más de este parque temático para turistas estruendosos en el cual nos hemos convertido.

Esa estatua de don José Alfredo -nuestro respeto al compositor guanajuatense- dotada de luces y sonido es otro “Callejón Liverpool” como el que ya anidó en Olas Altas.

Los turistas, quizás estarán felices de tomarse fotos con sus ídolos musicales mientras los taxistas se detienen en doble fila o dan vueltas y vueltas gastando gasolina.

Pero, ¿qué tanto bien nos hace a los mazatlecos que nuestros espacios mas tradicionales sean intervenidos con tanta tecnología y mercadotecnia?

Y creo que esta instalación es una avanzada a la aun más ruidosa “Plaza de la Banda”, que se pretende instalar próximamente en las faldas del cerro del Crestón.

El visitante moderno y más fiel es el que aprecia la tranquilidad y la belleza armónica de una arquitectura con la naturaleza. Ahora más que nunca veremos las faldas y aceras del Paseo del Centenario llenas de botellas y basura de turistas de reventón.

Ya en Acapulco fue un fiasco “Sinfonía del Mar”, ese bello paseo en acantilados como el nuestro, cerca de La Quebrada, donde colocaron luces y bocinas con música de las canciones inspiradas en Acapulco.

Por cierto, en Acapulco todavía hay paseos con calandrias a caballo, asunto que la sociedad mazatleca impidió que se lograra aquí.

Privilegiar los sentidos del visitante ocasional sin tomar en cuenta el daño del patrimonio identitario es un asunto muy delicado. Ya hemos visto que la marea humana ha ido transformando algunos barrios en almácigo de torres y que algunos sitios, para fortuna de algunos, se han vuelto en santuarios de la renta vacacional.

¿Qué tanto va a durar ese boom comercial? Airbnb acaba de anunciar que a nivel mundial va a comenzar a prohibir las fiestas en los sitios registrados en la plataforma, medida aplicada en la pandemia que obtuvo grandes simpatías.

No soy profeta del desastre y no es cómodo recordar lo mal que estuvo Mazatlán cuando bajó la llegada los cruceros. No pocos prestadores de servicios turísticos se vieron en situación difícil.

La carretera Durango era una asignatura pendiente, pero debemos de madurar para no convertirnos sólo en un destino de playa, reventón y un santuario para el turista que goza de romper las reglas que no puede forzar en su casa... O que está acostumbrado hacer lo que le dé su gana en el pueblo de donde viene.

La arquitectura y la infraestructura de una ciudad marcan el destino de los habitantes. ¿Cómo hubiera sido Mazatlán sin Olas Altas ni el paseo del Centenario? Seríamos un puerto como Ensenada, Salina Cruz o Guaymas, sitios que aclaro no me desagradan, pero sus caminos de desarrollo social fueron distintos al nuestro.

Recuerdo cuando el Malecón fue inundado por figuras extrañas y por motivos prácticos se quitó un monumento a la cervecería. Luego desapareció un antro con fachada de Coliseo romano y otro con momias egipcias, que se veían igual de vulgares que los de Las Vegas.

El monumento a la pulmonía fue muy criticado, hasta le llamaban el monumento a los Picapiedra, pero hay que reconocer que los turistas se toman la foto ahí encantados de la vida. Vale la pena recordar que éste que iba a ser un poco más alto, la autoridad intervino y fue un poco disminuido en su parte trasera.

José Alfredo Jiménez estará en nuestro corazón, pero nos preguntamos si la glorieta con forma de corazón es el mejor sitio para su figura. Compuso el corrido Mazatlán en agradecimiento a quien lo descubrió, el señor Mariano Rivera Conde, alto ejecutivo de RCA Víctor, así que estamos a mano.

¿Hacia dónde vamos?