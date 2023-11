Mantenerse enterado de las noticias relevantes es una responsabilidad ciudadana que reduce el ser manipulado y facilita la democracia.

Asumir nuestra realidad

La verdad nos hace libres, la verdad y el conocimiento favorecen el crecimiento personal y social, pues vivir engañados va contra la razón y la naturaleza humana.

La auténtica libertad reside en la verdad, dejarse manipular es tan malo como engañar a otros, permitirlo en uno mismo sale muy caro y daña a los demás. Asumir nuestra realidad marca la diferencia entre ser víctimas o ser responsables. Hay una irresponsabilidad y causa estupor creer en las promesas de quienes mienten descaradamente y mantenerse ingenuos sin averiguar la verdad cuando el río suena.

¿Repetir la historia?

¿Por qué Latinoamérica excepto algunos países y ahora España tan dividida tienen líderes socialistas y populistas? ¿No basta el fracaso de Cuba, Venezuela, Nicaragua y la Guerra Civil española para aprender de tanto sufrimiento y muerte? ¿Esperan un socialismo sin dictaduras?

La respuesta tampoco está en los modelos agotados del pasado que tanto decepcionaron y cansaron. La ciudadanía tiene ahora la voz cantante en las decisiones políticas, pero esta nueva realidad tiene que asumirse con acciones concretas local y nacionalmente si no queda en buenos intentos.

Aprender a ser libres y a sentirse dueños del país no todos lo entienden acostumbrados a ser vasallos por siglos. Los ciudadanos chilenos impidieron que Boric hiciese una constitución a modo como lo propone la candidata oficial mexicana.

Por supuesto los venezolanos de haber sabido lo que les esperaba no se hubiesen dejado manipular ni creer ingenuamente en las promesas de Chávez, pero la realidad los rebasó demasiado tarde huyendo 7 millones y sin poderlo remediar con masivas protestas sofocadas por grupos de choque armados y una guardia nacional militarizada parecida a la local asesorados por ellos.

Ecuador, El Salvador y Perú lograron sacudirse exitosamente el sistema que los oprimió un tiempo. Sin los 3 poderes y con una constitución y jueces a modo repetiremos la experiencia venezolana. Ellos y los cubanos trabajan en el gobierno para instalar la revolución aquí y esto es un hecho real no una suposición.

España

Este jueves Sánchez del PSOE de izquierda, gracias a unas votaciones divididas y a sus diputados se reeligió por 3ª vez, prometiendo mucho y rompiendo la constitución al perdonar a los presos políticos que deseaban la separación de Cataluña y avivando a los vascos para dividir al país y mantenerse a costa de lo que sea en el poder.

Intentaron asesinar al fundador del partido Vox de derecha resultando herido el pasado día 10. Eso es muy peligroso. El divide et vinci funciona, pero esas gigantescas protestas de millones en toda España no fueron publicadas como debería en la prensa nacional e internacional. Algunas sofocadas por la policía. El enojo es gradual hasta explotar en la violencia, empieza en las discusiones parlamentarias y luego se difunde en las calles. Lo que no puede resolver el diálogo las armas lo empeoran.

Mantenernos informados.

Estar bien informados favorece la democracia, es más fácil manipular a un pueblo ignorante, mal enterado y domesticado por las ayudas del gobierno, como Argentina que para permanecer en el poder compra a los sindicatos y ofrece subsidios antes de las votaciones a costa de una inflación enorme que de rebote les empobrece más, hoy domingo eligen por 2ª vuelta al presidente, esperemos salgan del hoyo.

La democracia y el progreso de México y en todos lados peligran si la gente está manipulada por las redes sociales como sucede, una navaja de doble filo que ayudó en la Primavera Árabe para librarse de dictaduras.

La paradoja de la información

Pero no es tan sencillo estar bien enterado precisamente por la abundancia de lo publicado en los medios y en las redes sociales. ¿Qué está pasando con el lector? Algo sorprendente...

Resulta que se leen menos periódicos en internet y mucho menos impresos ¿Qué tanto? del 2022 al 2023 fueron casi mitad de lectores del 34 al 18,5%. En el 2016 era cerca del 60% (Inegi-Molec).

Hablamos de un universo calculado por el Inegi de 7.7 millones de lectores de periódicos en los últimos 12 meses, “en un país con 41.5 millones de lectores mayores de 18 años” (El Economista, José Soto, Ricardo Quiroga 20,04 2023).

Problemas con los lectores

Vemos 3 factores los están afectando seriamente:

1. Preferir leer trivialidades; en este periódico una nota de la pinchadura del vehículo del presidente al llegar aquí por carretera hace un par de años superó por miles otras noticias.

2. Pérdida de la capacidad de atención y del sentido crítico distraído por tantos chats.

3. Falta de enfoque. Comentar lo que dice o mal dice el presidente distrae más, mejor elevemos la mira y la profundidad con síntesis y claridad de ideas.

¿Qué proponemos?

Leer los encabezados de la prensa varias veces por semana. La prensa ha criticado a todos en su tiempo diciendo verdades firmadas por gente que arriesga su prestigio.