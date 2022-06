- Una novela para no olvidar. Que todo se diga, que todo se hable.

- Un homenaje al amor, a la esperanza y la justicia. Un homenaje a las voces acalladas. Un manual de protección.

- Una hermandad extendida.... un feminicidio aún no resuelto.

“Detesto sentir que quiero que alguien me conozca”, escribió Liliana, hace más de treinta años en una de sus notas. Nunca imaginó que todos la conoceríamos gracias a su hermana, Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio de Literatura Xavier Villaurrutia 2021, de escritores para escritores, con la novela El invencible verano de Liliana.

Treinta años de dolor, de vergüenza, de preguntarse si se merece vivir y sonreír cuando han asesinado a tu hermana. Cada párrafo que se lee se refuerza con la cifra del día, con los feminicidios que seguimos padeciendo; diez diarios, en México. Una autora que ha utilizado las cartas y notas de su hermana para reconstruir el sufrimiento y angustia de ésta, a causa de un novio violento y amilanado por su brillantez y simpatía. “Si no es conmigo, no será con nadie más”, le decía. La autora arma un rompecabezas con las cartas encontradas. A través de éstas reconoce que la verdadera escritora era su hermana, quien fue dejando huella de su corto paso por la vida.

Al conocer la historia de Liliana, no puedo sentir más que hermandad. Me reconocí en la época. Pude escuchar la música que ella escuchaba, su vida universitaria, familiar, amistosa, y todas las preguntas existenciales que también se hizo en sus años juveniles. Liliana tendría mi edad. Y el acoso que vivió lo sigo viendo hoy en día en muchas mujeres, es por eso que El invencible verano de Liliana es un libro que también se lee como un manual de protección por que se muestra en éste la prueba de Peligro de Violencia Doméstica: veintidós factores de riesgo que sirven de alerta. Algunos son: consumo de sustancias tóxicas, posesión de armas de fuego, celos extremos, amenazas de muerte, estrangulación, sexo forzado, aislamiento de amigos y familia, amenazas de suicidio por parte del depredador, acecho continuo. Si Liliana hubiera conocido estos factores habría sabido, quizás, como explicar lo que le pasaba.

De dejarla vivir, Liliana habría sido una arquitecta brillante y sensible. Culta, amante de la música y la filosofía. Una viajera del mundo. Su muerte duele y no evitas sentir la rabia y el llanto. Al igual que la hermana, quieres que se haga justicia, y que las jóvenes reconozcan el acoso en sus propias relaciones; saber cuándo el supuesto amor no es tal y están siendo violentadas, vulneradas y expuestas por un novio o un ser acosador.

Entre más avanzaba en la lectura, ya encariñada con Liliana, ya integrada a mi hermandad, más reconocía algunos factores de riesgo que viví en alguna relación de noviazgo; si bien sentía la posesión del susodicho, justificaba el hecho por tratarse de un tipo bueno que mis padres y familia querían. Así que en aras del amor, y con un obsesivo cuidado hacia mi persona, bien parecía que el tipo me protegía de los peligros del mundo. No me daba cuenta que poco a poco me encarcelaba y permanecía en una supuesta relación de amor que en realidad me estaba ahogando. Un sentimiento que bien seguimos alimentando en nombre del amor romántico.

La médula de la novela radica en el reclamo de justicia; un acto de amor, un homenaje a las víctimas de feminicidio. Una historia que hermana a quienes han sufrido acoso y a quienes han sido violentadas por el hecho de ser mujeres. Una necesidad de nombrar lo que pasa; de contar con un lenguaje que permita reconocer el hostigamiento del que se está siendo víctima.

El libro expone claramente cómo se puede evitar permanecer en relaciones destructivas que pueden llevar al feminicidio, y sensibiliza para dejar de culpar a las víctimas. Un cambio de discurso del que bien vale la pena apropiarse. Un lenguaje que contrasta la alegría, vitalidad, inteligencia, empatía, juventud y belleza de la protagonista con la desolación, la tristeza, la impotencia, la rabia, el dolor y la vergüenza de la familia al perder de tajo a Liliana.

“El grito sale de su estómago y de su laringe y de su paladar. El grito sobrevuela los libreros, la mesa del comedor, la estufa. El grito abre la puerta de la casa, cruza la calle y, pronto, atrae la presencia de hermanas y tíos y primas y vecinos. El grito nos une. Estamos juntos todavía en ese grito”. Un grito que ahora nos pertenece a todos para honrar a Liliana, y a todas ellas.

Se cuenta la historia de un feminicidio. Hace 30 años, en la ciudad de México se asesinó a Liliana Rivera Garza, según investigaciones y testimonios, por su novio Ángel Gonzales Ramos. Ella estudiante de arquitectura, a punto de terminar su carrera, 20 años de edad.

La autora, y hermana de la víctima, después de 30 años, decide que es momento de alzar la voz y contarle al mundo la historia de Liliana. Cómo se arrebatan los sueños de una estudiante, hija, hermana, amiga, nadadora...; una joven que tiene por costumbre escribir como va descubriendo la vida.

Hoy miércoles 1 de junio en una cafetería de la ciudad de México, Cristina Rivera Garza —quien seguramente se acaba de enterar que ganó el premio Xavier Villaurrutia— presentará su libro. Veo a Liliana a través de sus ojos y quiero decirle que sí, que ahora todas la conocemos y seguiremos pidiendo justicia. Enhorabuena y felicidades por el reconocimiento.

