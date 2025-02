El martes 4, conciertos de cámara de la OSSLA en la UAdeO Culiacán

Del martes 4 al jueves 6 de febrero se llevará al Teatro Lince de la Unidad Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente, una serie de conciertos de música de cámara a cargo de los seis ensambles de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes que participaron en el ciclo realizado hace una semana.

Los conciertos serán en horario escolar a fin de facilitar a los alumnos su presencia, y el programa inicia este martes 4, a las 11:00 horas con la presentación de la Camerata Culiacán, a cargo de la Mtra. Olena Bogaychuk, con las piezas Divertimento en Fa Mayor, K.138, de Wolfgang A. Mozart; Concerto Grosso para orquesta de cuerdas “Palladio”, de Karl Jenkins; el Danzón No. 4, de Arturo Márquez (con un arreglo para orquesta de cuerdas de Samuel Murillo), y Cumbia Mestiza, de Samuel Murillo.

Por la tarde de ese martes, a las 16:00 horas, se presentan el Trío de alientos, con la pieza Divertimento para flauta, oboe y clarinete, de Malcolm Arnold; el Cuarteto Risoluto, con el Cuarteto de maderas opus 93, de Karl Eduard Goepfart, y el Cuarteto Quinteto, con el programa Cuatro bagatelas, de Andrey Rubtsov.

El miércoles 5, a las 11:00 horas, estará el Ensamble de Cuerdas del Noroeste con las piezas Concierto para cuerdas en Do menor RV 118, de Antonio Vivaldi; Suite Capriol, de Peter Warlock; Divertimento en Re Mayor K. 136, de W. A. Mozart, y Danzas Folclóricas Rumanas, de Bela Bartok.

Finalmente, el jueves 6, a las 11:00 horas, estará la agrupación PercuBrass, metales y percusiones, con un 17 músicos, interpretando los temas Fanfare for the Common Man, de Aron Copland; Symphony No. 5 (primer movimiento), de Gustav Mahler; el cuarto movimiento Júpiter, de la suite Los planetas, Op 32, de Gustav Holst; March for Timpani and Brass, de B. Heisinger; Fanfare From La Peri, de Paul Dukas; Fofo de Mulata, de Enrique Crespo; Tico tico, de Z. Abreu, y Flor sin retoño, de Rubén Fuentes.