“El narcotráfico está legitimado, es lo que se vive cotidianamente”, aseguró el cineasta Miguel Estrada, durante el programa Butaca 33, que conduce Ulises Cisneros.

Ahí, el realizador sinaloense habló sobre sus proyectos cinematográficos.

“La sociología me enseñó a ver los hechos sociales y a partir de eso, nunca he despegado mi visión de sociólogo”, manifestó el también actor.

En el evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas institucionales Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, también precisó que de pronto le han dicho que sólo ha hecho cosas del narco.

“Y yo les digo ‘tengo películas que son hasta comedias, A ellas les gustan mayores es una comedia, Table dance no tiene nada que ver con narco, Apolo no tiene nada que ver con narco’, lo que pasa es que ustedes o mucha gente está buscando esos temas, por eso los ve”, dijo.

“Para mí nunca va a ser una norma a seguir, ni es legal, no es algo que me gusta, por eso, si dejo de hablar de ello, lo voy a aceptar, lo voy a vivir, lo voy a practicar y para mí nunca va a ser así, para mí el poder estar hablando constantemente de los temas es justamente mantener el foco, el análisis y no hacer que algo ya es la norma a seguir”.

El realizador recordó a Max Weber cuando decía que “si nosotros vemos, vivimos una sociedad con las características que tiene, la hacemos legítima, entonces yo siempre he dicho que el narcotráfico está legitimado, es lo que se vive cotidianamente”.

Aseguró que en cada proyecto, hay un nuevo aprendizaje.

“Ha sido complicado, pero gracias a los jóvenes que se han sumado y a los que han ido aprendiendo en este proceso junto conmigo, porque cuando te imaginas hacer una película, tú tienes todo resuelto, va a ser la mejor película, la mejor producción, pero cuando topas con la realidad de estarla creando, te das cuenta que el reto es mayor, te topas con todo lo que no te imaginaste que te ibas a topar y empiezas con la incertidumbre de si tu producto al final va a tener incluso lógica en las conexiones de lo que estas creando”.

Destacó el trabajar con actores de la localidad como Arturo Díaz de Sandy, Rodolfo Arriaga y Héctor Monge, además de Miguel Ángel Valencia, Joaquín Leyva, Héctor García.

“Me agarré a una generación, hijos de mi santo del teatro, Óscar Liera, es mi santo del teatro de aquí a China, es genial, de hecho yo me he basado en muchas cosas de Óscar para crear también, de hecho tengo un guion que hace una referencia a Los caminos solos y traté de usar esa estructura para un que fuera más actualizado porque me gusta mucho y no se está transmitiendo esos tesoros que tenemos en la región”.

Consideró que hay una nueva generación de actrices con las que ha trabajado como Lorena Fierro, Katia Fernández, Laura Sada, Pamela Espinoza.

Adelantó que Apolo, su más reciente producción, se estrenará en noviembre y Hasta que nos entierren a todos, ya puede disfrutarse a través de plataformas digitales como YouTube, además de Table Dance, historia basada en hechos reales, se encuentra en etapa de postproducción.