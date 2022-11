El retorno del gran faraón

El pasado jueves fue el segundo cumpleaños del gran Tuthankamón, cuya tumba fue descubierta un 4 de noviembre de 1922: hace cien años y más de tres mil años después de que su cámara funeraria se sellase entre inciensos, oraciones de hierofantes y címbalos de bronces.

El joven monarca, quien murió a los 19 años y que era hijo de Nefertiti -hoy Nefertari- y el controvertido Akhenaton, quien fracasó en borrar a todos los dioses a cambio de un solo dios, invisible y solar.

De niño me fascinaban las imágenes en blanco y negro de su arreos en la vieja enciclopedia temática de Grolier. Me parecía respirar ese polvo cenizo hecho de centurias. Algo familiar me parecía ver en los rostros de las esculturas de terracota y lápizlazuli de escribas y jerarcas nacidos en otros milenios en el valle del Nilo.

En 1907, el arqueólogo Howard Carter comenzó a trabajar para Lord Carnarvon, un noble entusiasta aficionado a la arqueología, como supervisor de las excavaciones en Deir el-Bahari, cerca de Tebas.

Se encargó de encontrar tumbas que pasaron desapercibidas en expediciones anteriores, en particular la del faraón Tutankamón.

Sin embargo, la Primera guerra mundial paralizó las excavaciones y Carter trabajó como diplomático y traductor del Gobierno británico durante la contienda. (De seguro conoció a Lawrence de Arabia).

Reanudó los trabajos a finales de 1917 y para 1922, Lord Carnarvon se impacientaba ante la ausencia de resultados tras varios años de búsqueda. Tras una muy patricia discusión con Carter, aceptó financiar una última temporada en el Valle de los Reyes.

Habían decidido comenzar excavar en un área donde estaban los antiguos aposentos de los trabajadores, y se creía que por lo tanto no había nada abajo de esas ruinas.

Pues un 4 de noviembre de 1922, el aguador del equipo se tropezó con una piedra que resultó ser el comienzo de una escalinata.

Carter excavó los escalones parcialmente hasta el hallazgo de una puerta de barro en la que se observaban varios cartuchos egipcios, sellos con escritura jeroglífica. El arqueólogo ordenó rellenar la escalera de nuevo y mandó un telegrama a Carnarvon, quien llegó de Inglaterra dos semanas y después, acompañado de su hija.

El 24 de noviembre de 1922 se excavó la escalera en su totalidad y el cartucho egipcio en el acceso que indicaba el nombre de Tutankamón. Dos días más tarde, Carter, Carnarvon, su hija Evelyn y el ayudante Arthur Callender realizaron una “pequeña abertura en la esquina superior izquierda” de la entrada, utilizando un cincel que su abuela le había regalado para su decimoséptimo cumpleaños..

Carter pudo vislumbrar el interior gracias a la luz de una vela y ver tesoros dorados y en marfil. Carnarvon le preguntó si podía ver algo y Carter le respondió con su famosa frase: “¡Sí, puedo ver cosas maravillosas!”.

Carter había descubierto la tumba de Tutankamón, que más adelante sería conocida como KV62. La sepultura fue protegida hasta la llegada de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias al día siguiente, aunque esa noche, Carter, Carnarvon, su hija y Callender aparentemente entraron sin permiso, convirtiéndose en las primeras personas en tres milenios en acceder al enterramiento.

La tumba de Tutankhamón fue muy importante porque fue la primera que se encontró sin haber sido saqueada con anterioridad.

Algo que hay que decir de los ladrones de tumbas en Egipto. Resulta que muchos de ellos no eran vulgares delincuentes, si no los funcionarios del tesoro que en alguna época del mismo Egipto antiguo, saqueaban tumbas para capitalizar a una nación en constantes crisis por las sequías, las cuales ya aparecen mencionadas desde el Libro del Exodo.

Tutankhamón, el faraón niño, cumple en este mes cien años de su retorno.