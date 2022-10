El señor Gobierno

Los estertores de la política local y regional hacen que nos cuestionemos ese ente inaprensible que llamamos gobierno.

La gente de la burocracia de Culiacán me hace sonreír y me dan miedo cuando dicen que van “a Gobierno”... como si el gobierno fuera una entidad todo poderosa, infalible como un Pontífice y con corporación de personaje físico.

Años después, supe que dicha expresión es una especie de frase contraída, de querer decir que alguien fue “a Gobierno del estado”, o sea al edificio, a efectuar un trámite, realizar encomienda o buscar algún funcionario para pedirle la caridad de agilizar un trámite.

Decir “Gobierno”, no “El Gobierno”... como antes en la cultura del tatismo se le decía “Papá Gobierno” al ecuménico poder político.

La representación verbal de la realidad nos ayuda a entenderla o forjar un asidero ante lo inexplicable. Pero también a dar una falsa efigie.

Uno hace construcciones mentales en base a la sumisión a una verbalidad. Cada palabra que oímos o repetimos da forma al cerebro y las ideas.

Así que me asusto y siento que se empobrece el diálogo social cuando aún se ve a un jerarca como alguien inaprehensible que no comete errores.

Los presidentes del pasado también se equivocaban, pero la prensa de entonces no hacía eco, no había tantas maneras de grabarlos y eran presidentes menos mediáticos que no declaraban mucho fuera de los discursos o que tenían al secretario de gobernación como un vocero político de casos difíciles.

Salvador Elizondo cuenta en sus diario haberle oído a Echeverría varios errores en un informe transmitido por radio que nadie - ni las personas de la calle o anti PRI - comentaban.

Ahora un presidente tiene que ser un comunicador y por eso debe estar cada cierto tiempo apareciendo, al margen de las situaciones solemnes y oficiales. Véanse los casos de Hugo Chávez, Fidel, Fox, Trump y el mismo Saddam Hussein cuando soltaba frases fuertes en Radio Bagdad.

Tanta exposición los lleva a cometer yerros al perderle miedo y respeto a los micrófonos.

Uno de los primeros presidentes en cometer pifias con tanta saturación fue el propio Baby Bush en los Estados Unidos.

Otro del lado nuestro fue Ernesto Zedillo, pero con él no se ensañaron tanto los medios ni la sociedad de entonces, pero al menos dejó que se le hicieran bastantes caricaturas para darle a su gobierno un aire de apertura. (Rius en persona me confirmó de ese cambio, en apariencia magnánimo, de la relación con el poder).

La política es el arte de tratar de simplificarlo todo y explicarlo en una sola fórmula... Pero eso es imposible para tratar de definir qué es lo que pasa -o no pasa- hoy en el caso de Mazatlán.

La continua convivencia con un mal hace que se normalice así como los malos olores. Así es como los cínicos que están en la política o una administración de inmediato encuentran un empaque qué los blinda.

Se dice que, si no se quiere ser desgraciado hay que tratar a las catástrofes como a molestias, pero de ninguna manera a las molestias como a catástrofes.

Esperamos que esta ciudad retome o encuentre un punto de equilibrio. Algún día tendremos mecanismos de democracia directa y la posibilidad de efectuar referéndums o plesbicitos a la hora de que, cualquier gobernante, quiera ir más allá de los límites o de su propia interpretación de las leyes.

Y cualquier ciudadano, sabrá entonces, muy bien qué cosa son y para qué sirven los referéndums y plesbicitos. ¿Usted lo sabe?