El tiempo y su importancia

La vida es un abrir y cerrar ciclos, la vida a como lo pongas es corta, todos queremos vivir más tiempo, diciembre y enero son meses de reflexión, de evaluar si cumplimos con nuestros objetivos anuales, o los olvidamos, y hablo de los famosos “propósitos del Año Nuevo” que cada año los mencionamos, y a veces solo quedan en una promesa, porque simplemente nos creemos eternos, y creemos que siempre vamos a tener todo lo que nos rodea: familiares, pareja, comodidades, salud, trabajo, etcétera.

Es esencial reflexionar sobre la vida y lo inminente de la muerte. ¿Debemos de ser realistas, poner los pies en la tierra y aceptar la temporalidad de las personas (comenzando por la nuestra), y de los objetos en nuestra vida, no nos engañemos en que siempre estaremos para el otro, somos seres humanos finitos, llegara el momento de partir de este plano terrenal, a dónde? No lo sé, la ciencia aún no llega a descifrar esa pregunta, lo que si podemos y debemos llegar a hacer una lista de lo que es verdaderamente importante para mí.

La enfermera australiana Bronnie Ware recopiló en su libro The top five regrets of dying, los cinco arrepentimientos principales de las personas en su lecho de muerte, fruto de su trabajo en cuidados paliativos. Uno de esos cinco arrepentimientos, es el de no dedicar tiempo suficiente a nuestros seres queridos.

El tiempo que damos a nosotros mismos, en primer lugar, a la familia, a nuestras amistades y a nuestras actividades, es algo muy importante y valioso, debemos aprender a saber administrar las 24 horas del día, comúnmente la lista de buenos propósitos, terminan en el olvido, o a medias, el Covid 19, no solo nos ha traído pérdidas de todo tipo, también lecciones, y muchas, una de ellas es aprender a enfocarnos en nuestro tiempo, saberlo administrar adecuadamente, y no tanto futurear, nada de metas a largo plazo, la lección es: disfrutar nuestro día, solo por hoy. Para mucha gente es muy frecuente que se concentre casi totalmente con el trabajo, proyectos, objetivos, tareas... y llegan a la conclusión de que es difícil encontrar un hueco para lo realmente importante en la vida. Nadie nos podemos quejar, la vida nos da 24 horas cada día, y nosotros somos libres de distribuir ese tiempo.

Hace poco me invitaron a una plática y el tema era: ¿Cuál considera que es el mejor regalo de Navidad?, agradecí la invitación, pero no podía acudir a la cita, precisamente por el compromiso que tengo con mi tiempo, pero contestando a la pregunta, realmente el mejor regalo que nos podemos dar y podemos dar a los demás es, tiempo de calidad, para la familia, para nuestras amistades, para realizar nuestro trabajo y sobre todo para nosotros mismos. Hay personas que no destinan tiempo para ellos mismos, se tienen abandonados, sus gustos y actividades que disfrutan hace mucho tiempo las tienen en el olvido, si yo no me doy mi tiempo, nadie me lo dará, cada quien está viviendo su vida, es cuestión de saber distribuir equitativamente nuestro tiempo y así llegaremos a obtener un equilibrio para lograr una mente sana y gente agradecida de tenernos a su lado y sobre todo disfrutar de todas las situaciones que vamos teniendo en la vida.

Y no se necesita grandes esfuerzos, ¿Tienes uno o varios minutos libres? Pues manda un mensaje: un SMS, WhatsAapp, o si quieres algo más personal, haz una llamada. Pregúntales a la gente que te importa cómo están, deséales que tengan un buen día. Esto es poca cosa, pero les agradara y tú te sentirás bien.

Con una buena administración de tiempo, te organizas en el trabajo y hasta puedes tener tiempo para hacer una visita a ese ser querido, familiar, amigo... Igual sólo puedes una vez a la semana, pero si haces esto todas las semanas, créeme que merecerá la pena. Avisa antes, algo importante avisa para asegurarte que les viene bien. Presta atención a esa persona, preocúpate por su vida, escúchala activamente.

Organiza tu tiempo, crea tu propio método que te funcione, y solo así podrás pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. No pierdas el tiempo viendo la televisión o en las redes sociales. Dedicar tiempo a tus seres queridos te llenará más. Haz para no trabajar el fin de semana. El trabajo es algo que, si no controlamos, nos puede absorber la vida. No se acaba nunca, no nos engañemos. Dedicar tiempo a alguien demuestra que te importa. Te importa lo suficiente como para dejar un hueco en tu agenda y dedicárselo a esa persona. Muchas veces nuestras acciones demuestran lo que nuestro corazón siente. Dedicar tiempo a mi persona y a nuestros seres queridos nos hace felices.

Octavio Robledo l

Psicólogo clínico–Tanatólogo

Tel consultorio 669 982 52 36 / 669 230 59 11