La certeza fundamental más importante es saberse muy querido por quien debe querernos y corresponder bien ese amor.

Trastornos afectivos

La carencia de afecto puede producir vacíos y trastornos ignorados en las personas, algunos muy profundos que se pretenden resolver de otras maneras. Nada puede suplir al amor.

El mejor lugar donde se da y se recibe amor es en la familia, no hay ni habrá otra institución que la supla, la tentación socialista de que los niños pertenecen al estado es una idea muy perniciosa que unas mentes concibieron, quizás porque a ellos les faltó ese afecto y con esas leyes privaron del cariño cercano de su padre y de su madre a los niños llegando un momento en que los niños delataron a sus progenitores por traicionar al líder supremo conforme fueron adoctrinados.

Hoy silenciosamente en nuestra sociedad se ha gestado desde hace décadas un vacío afectivo colectivo que ha provocado rebeldía estudiantil protestando contra el stablishment atreviéndose a poner claveles rojos en los fusiles de los soldados frente a ellos.

Pero esa rebeldía de la generación del 68 que marchó en Europa y en México ha quedado silenciada por nuevas generaciones que domesticados primero por el Nintendo y seducidos ahora por las pantallas y por las redes, se ha vuelto silenciosa pero claman desde el jueves por salir a divertirse y desvelarse hasta el domingo abriendo las puertas al alcohol, al ruido intenso de los antros, al consumo de drogas, al libertinaje sexual y a excesos de velocidad ocasionando accidentes y detenidos.

Más vacío, más frenesí

Nos hemos preguntado ¿Por qué tanta demanda hacia las drogas? observamos que la gente asoció diversión con alcohol en el subconsciente generaciones atrás, no se les ocurre que pueden estar alegres simplemente conversando o cantando por la sencilla razón de que creen que necesitan un estimulante o intentan suplir esa infelicidad con excesos y con la euforia abriendo las puertas a drogas más potentes fatales que ya se consumen aquí; hace 18 años al caminar frente a una preparatoria vi tiradas varias veces envoltorios de esas pastillas azules a esa edad.

Pero las rebeliones y frenesí de la juventud no son realmente una novedad, leyendo la autobiografía de S. Agustín “Mis confesiones” puede verse que las diversiones de los jóvenes romanos del S. IV se parecen mucho a las actuales pero sin enervantes.

Escudo protector

La familia amorosa es el primer escudo protector contra las drogas, lo que salva a la gente del vacío colectivo afectivo, lo que nutre su espíritu aunado al ejemplo y a la firme disciplina de los padres formando personalidades fuertes y buenos ciudadanos. Pero aún en las mejores familias hay rechazos y omisiones, hay hijos afectados.

Desde las crisis de los años 70 empezaron poco a poco a proliferar las guarderías hasta institucionalizarse en todos lados porque las madres empezaron a trabajar, ya van dos generaciones de hijos criados en ellas desacostumbrados a convivir la mayor parte del tiempo en familia, a no tener frecuente contacto con sus parientes, aislados con sus celulares.

Por otro lado, la familia como institución seria se está evaporando sumando a la crisis de valores y de afecto. Ahora tomemos una mezcladora para bebidas y agreguemos la costumbre de vivir en estancias infantiles desde bebés y las demás anomalías familiares y sirvamos ¿Qué obtenemos? Una mezcla de vacíos afectivos y confusión moral y legal en los hijos.

La siguiente generación

¿A dónde nos conduce todo esto? A la confusión en las próximas generaciones, lo que afecta profundamente a los niños sin resolverse oportunamente lo cargan de adultos y las siguientes generaciones.

Así como proliferaron las guarderías infantiles crecerán los asilos para ancianos. No nos extrañará que esas generaciones no acostumbradas a la familia se desharán de sus padres al envejecer sin chistar, lo que es normal en los EU y afortunadamente no lo es del todo aquí... ¡todavía! los abuelos siguen teniendo un rol afectivo y son un apoyo muy valioso. En Japón se les honra con veneración, Okinawa es célebre por la cantidad de centenarios activos.

Al desintegrarse la familia se van desintegrando como la mazorca una serie de buenas costumbres, de valores, de tradiciones, de respeto a las generaciones anteriores, al medio ambiente incluso. Los gobiernos de muchos países andan como locos intentando resolver lo que solo la familia puede hacer efectivamente.

Nada puede suplir el afecto familiar. Démosle la prioridad y tiempo a la familia en vez de dedicarnos a otras cosas que reclaman mucho la atención ¿O hay algo que valga más la pena?

Porque en la práctica parece que sí, de otra manera el asilo de ancianos será normal. Busquemos a los nuestros y convivamos con ellos lo más que podamos, eso llena el corazón de todos y nos hace felices realmente.