El volátil colibrí

Diana se mudó y me dejó por encargo dar de beber a sus colibríes; esos que visitaron su ventana para alegrarla durante el confinamiento. Así lo he hecho desde entonces y, a más de saber que estas coloridas aves son melómanas, que si las alimento interrumpo su migración—falsa ésta última, según el ornitólogo—, me regocijan y me recuerdan los leyendas de que su visita se acompaña con el alma de un difunto. Entre mitos y leyendas, cumplo con el encargo y de paso me iluminó con su hechizante aleteo sostenido.

Ya adentrada en el colibresco mundo melancólico veo la cantidad de menciones por la celebración del Día de libro, lo primero que viene a mi memoria son las exequias de García Márquez, el 21 de abril de 2014, en Bellas Artes, y todas las frases en torno al mágico personaje: “quiero dejarle unas florecitas”, “por él me gustó leer”, “ igual hablaba con Clinton que con Shakira”... ese ser capaz de mostrar el mundo visible que está detrás de lo invisible. Luego recordé al cineasta mazatleco que al presentar el documental Recoveco —relacionada con la lectura ininterrumpida, en Recoveco, de Cien años de soledad—dijo: también Macondo es Pericos, El Salado, Culiacán, porque al final todos los habitantes tienen las mismas necesidades, gozos y anhelos...

Pensé en el personaje libridinoso, ese que casi divorcia su mujer por sentir una inclinación exagerada al deseo textual y de lo otro... ni se inmutaba. Releí al escritor que dice que el verbo leer, como amar y soñar, no soportan el modo imperativo, porque la lectura, como los otros dos, debe ser una forma de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Escuché el canto del colibrí —llegó a beber— y recordé la letra del colibrí que abandonó el campo y las violetas, pues le causaban urticaria, y emigró a la ciudad, al cemento gris, pero justo allí en su apartamento sin color y sin flores dejó de estornudar. Recorrió las calles y sintió que se moría... cuando entró a una librería... todo cambió cuando empezó a imaginar, cuando quiso y aprendió a leer.

Veo la página de La fiesta del Libro y la Rosa, 2021, y aplaudo la temática inspirada en Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Una edición pensada para redes, para romper con el aburrimiento por el año de confinamiento. Un tema relacionado con esas ciudades que vimos casi vacías por todo el mundo, al principio de la pandemia. Ya entrada en las redes anoté —para no olvidar— la última sesión, clase magistral, que dará Juan Villoro sobre la vida y obra de García Márquez; tremendo programa de la Casa estudio Cien años de Soledad.

Que gran celebración hemos tenido este mes pasado. El cierre concluye en el Tercer maratón de escritores en Coyoacán; una iniciativa del sinaloense Óscar Manuel Quezada. Esa mañana, sobre un suelo tapizado de jacarandas y a la sombra de enormes árboles dio inicio el encuentro entre narradores, poetas y editores. Un encuentro que nació con la intención de recuperar los espacios públicos y dar muestra del talento que hay en este quehacer creativo. “Por que la escritura es tan antigua como el lenguaje; porque la pandemia nos ha devuelto la capacidad de habla; porque la escritura es un medio para que el lenguaje deje de ser una brevísima vibración del aire y se convierta en un objeto que pueda pervivir por mucho tiempo”, ha dicho el homenajeado, el querido maestro, Felipe Garrido. Quien además de traducir a los clásicos, no quiso dejar sin traducir la obra de Cervantes a clave policial. “En el 22 de la Mancha de cuyo 62 no quiero acordarme, no hace muchos micros vivía un hidalgo de los de lanzas en astilleros, un armero para guardar 81s”; donde Sancho Panza y don Quijote son una pareja más de policías.

El día termina y el colibrí regresa. En esta visita lo acompaña Amparo Dávila, esa maravillosa zacatecana que a sus 92 años aún nos siguió compartiendo su melancólico mundo creativo. “Me gustaba juntar piedras y flores; pensaba que las piedras se convertirían en oro y las flores en perfume”.

