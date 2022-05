Elisa Pérez Meza y su compromiso con la música

Musical y temáticamente, el trabajo de Elisa Pérez Meza y su equipo de intérpretes, compositores y arreglistas fue muy oportuno, necesario, con su tiempo.

No me atrevo a calificarlo como trova sinaloense o parte del canto nuevo a sus resultados porque eso sería limitar sus registros.

Sus grabaciones y presentaciones no se limitaban al mundo de las melodías inspiradas en la escuela de Pablo Milanés o Silvio Rodríguez, sino que sabían moverse entre el bolero, la canción vernácula e incluso la cumbia, tal como fue la simpática composición que realizaron al Güilo Mentiras, entrañable personaje de de Dámaso Murúa.

Desde su primer disco, titulado El compromiso, se notaba ya ese interés en nuestras raíces y fuentes locales.

Más tarde le cantó a la Plaza Machado y su proyecto más ambicioso fue musicalizar los poemas del gran José Gorostiza, en el álbum Gorostiza y el mar.

Aquí vale la pena detenerme en la labor de su compañero Hernando Hernández, compositor de varios de sus temas y que fue un destacado profesor en la escuela de Ciencias Sociales, muy apreciado por sus alumnos. Lamentablemente no fue mi profesor, pero si de otros amigos míos de generaciones anteriores.

También Elisa Pérez Meza representa el esfuerzo de un grupo de artistas de la región que en los años 80 se esforzaron por abrir diversos caminos para dar a conocer su voz. Ahora que todo joven tiene una palestra en su teléfono vale la pena invocar los sacrificios que hicieron los miembros de esa generación para compartir sus inquietudes.

Sé que sería injusto incluir nada más a sus compañeros de generación de la escuela de ciencias sociales, donde ella fue estudiante, pero son a los que mas conozco y muchos de ellos picaron piedra en la escena, la radio y la televisión local, así como la prensa en el espacio de colaboraciones.

Quiero recordar al crítico de cine Rodrigo Alfonso Franco, el comunicólogo Eliseo Ruiz, quien fue parte de un programa de televisión llamado Mezclilla y Tenis que merecía haber continuado y estaba enfocado a los jóvenes. (El tema musical de inicio era cantado por la propia Elisa Pérez Meza).

Elisa también fue una destacada poeta que publicaba aquí en las páginas de Noroeste, a la par de otra de sus compañeras de generación, la profesora y también poeta Guillermina Vázquez Dueñas. Recuerdo especialmente un poema titulado “Misa de doce” en que recreaba ese momento místico de muchos pueblos y ciudades.

Con el tiempo la conocí y llegamos a ser amigos. Yo era muy joven, de 18 años y me trataba como si fue un escritor consagrado. Ella siempre fue muy sencilla y en la vida privada insistía en su apellido materno: Pérez Vidrio..

Varias veces coincidimos en reuniones y en no pocos proyectos artísticos. Siendo funcionario municipal, pude apoyarla en la grabación de un disco, en donde ella logró obtener participación de la iniciativa privada para fondearlo, un caso raro de éxito digno de señalar: muchos artistas no tenemos capacidad para gestionar a veces, pero si para quejarnos de las instituciones y ella no se detuvo en eso

Algo muy personal que quiero compartir: cuando falleció mi padre, a la primera persona con que me encontré al entrar a la funeraria fue Elisa Pérez Meza: sonriente, vestida toda de blanco, luminosa. Nos dimos un gran abrazo que hasta me contagió la sonrisa y toda su gran fuerza.

Hoy vuelven a sonar en la gloria música de banda clásica para darle la bienvenida a esta noble persona, la cual me honró siempre con su amistad y llegó a ser parte del patrimonio artístico musical con propio su esfuerzo, imaginación y disciplina.