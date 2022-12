$!Élmer Mendoza charla sobre ‘Ulises’ en la FIL de Los Mochis

“Ulises levantó ‘polvadera’ desde el principio, pero me parece que su permanencia e interés de miles de lectores no fue pasajero, más en el lector anglohablante”.

“El libro se trata sobre la muerte de mi padre, es un réquiem sobre la muerte de mi padre que falleció en el 2018 y desde entonces hasta que salió el libro, a mediados de este año, yo no pude escribir o decir ni una sola palabra que no tuviera que ver con ese suceso”, dijo el poeta Roberto Amézquita al presentar su libro Ante un cadáver.

Antonio Malpica habla de ‘Polvo’

El escritor Antonio Malpica llegó a la Feria Internacional del Libro de Los Mochis para presentar su novela Polvo, donde narra la historia de humanos esclavizados por una raza extraterrestre en un futuro distópico donde existen seres humanos que habitan en el subsuelo del planeta Gabaón.

Para comentar esta novela, Malpica estuvo acompañado del escritor Alfonso Orejel quien aseguró que esta novela es una reivindicación de las cosas simples que le dan sentido a nuestra vida a partir de una narración de ciencia ficción.

“Polvo, nos da una gran bofetada, es el retrato del futuro que soñamos, el cual no ha sido una realidad, no ha sido lo que soñamos. Es una visión muy sombría del futuro”, dijo.

Polvo es el retrato preciso y sin consideraciones de una juventud menos inocente y cada vez más comprometida y preocupada por generar un cambio del que pocos escritores se habían atrevido a hablar antes.

Por su parte, Malpica dijo que Polvo es la historia de un futuro improbable. Tiene un corte fantástico, son especulaciones y tiene ese saborcito de lo lejano, de lo improbable. Y Busca la valoración de la cultura humana, lo que nos hace ser humanos, más allá de los que tenemos debajo de la piel.

Los personajes viven esclavizados por una raza extraterrestre que los obliga a producir energía. Los personajes de esta novela son dinámicos, no se resisten al cambio.

Lavinia, la protagonista, es sensata y ecuánime y está dispuesta a cambiar su rutina para devolver a los habitantes la dignidad humana y la libertad.

“En Polvo pasa algo similar a lo que sucedió en Alemania, porque los personajes no tienen otra cosa que así mismos. No tienen posibilidad de literatura, de escritura, no tienen música, sus ropas no tienen color. No poseen nada de lo que nos vuelve humanos, culturalmente hablando. Lo único que poseen es lo que llevan puesto y las relaciones que pueden entablar como sociedad”, detalla.