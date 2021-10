Elsie Cota... amor dancístico

Hay presencias que crean ondas raíces para continuar el canto de la vida. Así la suya. Algo lejano había en su voz la primera vez que conversamos; en cada palabra una imagen, en cada pausa un entramado de historias. Los minutos pasaban y su timbre vivaz dibujaba con suavidad el tiempo transcurrido. Su tiempo. La escuché del otro lado del teléfono y en poco nos hermanamos. No hubo necesidad de vislumbrar un rostro, de conocer edades, de prometernos nada; ese momento fue todo. Resurgieron personajes, lugares, memorias, hazañas transcurridas a lo largo de la vida. Su vida. La de ella, una hermosa rapsodia en movimiento. 490 aniversario, nada más memorable para celebrar la fundación de una ciudad que reconocer y mostrar los valores de quienes la han habitado. En este marco he conocido a la bailarina, coreógrafa y promotora cultural, Elsie Cota.

En un tiempo donde está de moda la palabra empoderamiento, sororidad, donde se discuten las equidades, el lenguaje, las inclusiones justo me entero de lo sucedido en una coreografía de su creación “Alameda 1917”: actuaron mujeres mayores de 85 años de edad, señoras que por primera vez pisaron el escenario en tres exitosas funciones en Culiacán. Debido al éxito surgieron invitaciones a distintos lugares de la República y a los Estados Unidos. Al final, gira frustrada por los propios familiares: “Para ridiculeces ya fue suficiente”. Las mujeres regresaron a sus medicamentos, andaderas y una tras otra dejaron de vivir, cuenta Elsie. También la gira aquella por Europa y China que se interrumpió en París porque a los esposos ya no les dio la gana de que sus mujeres volaran tan lejos. Los señores enviaron boletos de avión a sus esposas y las amenazaron con el divorcio en caso de no volver... ¿Qué dirían las feministas de ahora?, seguro aplaudirían el valor de Elsie. Como Toci, ella es la abuela de todos los tiempos; la madre nacida del maíz que brota y renace en cada voz que busca liberarse.

Querida Elsicotita, ¿cuántos niños llevaste a bailar al estadio Ángel Flores?, ¿cuántos estudiantes te han saludado en la calle y te han hecho recordar el tiempo glorioso? Saber de ti despierta el deseo de tomar tu antorcha y continuar el camino de la tierra al igual que hiciste tú con tu abuela Conchita hace un montón de años. Conocerte es avivar el deseo de retomar el viaje, así como hiciste tú en el Transiberiano. Saber que desoíste pesadas sentencias “no lo mereces” y que lograste, a los 23 años, tu sueño de niña —sentarte en el tren más largo del mundo y viajar de Moscú a Mongolia— es derribar las más rancias utopías. Escucharte decir que nadie te quita lo bailado y que has disfrutado como chango sin mecate provoca querer gritar por los aires la existencia de la hermosa mujer que ha danzado con el mundo; prolífica mujer que vio nacer Sinaloa.

Programas de radio, métodos de aprendizaje, técnicas de enseñanza, docencia, libros, cantos, inspiración de pintores, coreografías, puestas en escena, danza contemporánea, folklore, giras, reconocimiento, medallas... de todo ha habido en la vida de Elsicotita. Aplaudo su aventura y el registro de su grácil movimiento. Ahora quedará en los anales de la historia sinaloense que Elsie Cota vino a entregarlo todo, a entregar alma, ser y vida.

