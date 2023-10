Se encerró en su departamento y ordenó comida a domicilio. Se recuperaba del olvido de sus miles de seguidores. No encontró nada mejor que ver películas infantiles. Por las mañanas, preparaba un café y lo servía en lo primero que encontraba; se sentaba en el sillón del ventanal que daba a la calle y sorbía su americano. Inexpresivo.

A lo mucho se advertía nostalgia en su rostro. Sin prestar atención, seguía el andar de la gente en el parque. Esa mañana, el escenario lo envolvió. Quedó absorto. Imaginaba la vida de los transeúntes: hombres y mujeres que corrían con vistosa ropa deportiva, vendedores ambulantes con sus vástagos arropados y olvidados en cartones, parejas de jóvenes haciendo la pinta, policías en rondín enajenados por sus pantallas telefónicas. Todos con un propósito. ¿Y el mío?

Un sentimiento de desamparo lo recorrió y se sintió ajeno a ellos. Cerró los ojos por un momento y al abrirlos su mirada quedó atrapada en los perros. Qué capricho encadenarlos. Recordó un diálogo entre sus vecinas: “Cástralo, así no tienes que andarte preocupando cuando lo saques a la calle. Quizá tengas razón, ya no lo aguanto. El otro día en el café me volteó la mesa por alcanzar a una perra, no sabes la pena que pasé...” ¡Cástralo!, así de simple la recomendación, sin empacho. El animal confía en ellas, pero ellas utilizan esa confianza para anularlo. Dos amas decidiendo su miserable vida. En la escena aparecieron otros perros saltando y jugueteando. Sus dueños los miraban orgullosos. Corrían de un lado a otro y movían la cola de puro contento. De cuando en cuando regresaban con sus amos, que los premiaban con caricias. Antes de abandonar el parque, obedecían al llamado y permitían que les colocaran sus cadenas. Es todo por hoy. Mañana los saco otro rato. Sintió un escalofrío. Perra vida.

Las sombras de los árboles cambiaron de rumbo. Una nueva imagen sacudió sus pensamientos. Un niño caminaba de la mano de su madre. El pequeño no quería detenerse y la madre lucía agotada; decidió no avanzar más; se sentó en una banca y entre las piernas sostuvo al niño que pataleaba y en cuanto podía se escondía entre las plantas. La madre lo llamaba con una voz que parecía no tener sonido. Seguro está afónica por gritarle todo el día.

El niño llegó hasta donde estaba echado un perro y lo acarició sin miedo. El perro levantó la cabeza, le dio un vistazo a ese minúsculo ser y regresó a su posición. La madre vio al perro y se alarmó. De un jalón alejó al pequeño, que no tardó en soltar el llanto. Se retorció y forcejeó queriendo alcanzar al perro, pero no logró zafarse de los brazos de su madre. El perro se levantó. Estiró sus patas delanteras y lanzó un perezoso bostezo.

Abel hizo lo mismo para luego llevarse el último trago de café a la boca. Sacude la taza esperando recibir las gotas finales. Se acabó. Emula al perro; estira el brazo con flojera y deja la taza en la mesa de centro. Como un autista, regresa la atención al interior de su departamento. Se pone de pie. Estira los brazos hacia el techo, abre las manos y baraja los dedos. Se balancea a los costados y lamenta su pobre elasticidad. Siente un tirón a la altura del omóplato, afloja las piernas y se deja caer en el sillón. Estoy jodido. Suena el teléfono. Lo alcanza con dificultad. Rubén en la pantalla. No contesta. Descubrirá que estoy de la chingada. Luego de varias llamadas, el teléfono deja de sonar. Abel decide no salir de su encierro. Revisa sus películas y elige La historia sin fin. Se recuesta en el sillón de dos plazas y la película empieza a correr. A los pocos minutos queda fascinado con la historia, como si la viera por primera vez. La escena de Bastián sobre el lomo del dragón blanco volando por la tierra de Fantasía lo conmueve. Las lágrimas empiezan a correr por su rostro cansado. Ese día, por primera vez, sintió el peso de los años.

(fragmento de La mujer que quiso hacer todo al revés)

Comentarios: majuliahl@gmail.com