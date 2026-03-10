Entre piano, violín y viola se dará ‘Un Conversación Íntima’

El pianista Juan Pablo García, y Víctor Alonso Osuna, en la viola y el violín, intérpretes destacados en el puerto de Mazatlán, protagonizarán el concierto “Una conversación íntima”, el jueves 19 de marzo a las 19:00 horas en Casa Haas.

En esta presentación los músicos interpretarán melodías de autores como el austriaco Franz Schubert y el mexicano Hermilio Hernández, piezas de altísimo nivel que evocan el romanticismo de dos autores de diferentes épocas.

Este concierto es bello, hace mucho que no doy un concierto como solista, es un repertorio romántico, complejo porque el violín y la viola pueden ser instrumentos muy parecidos, pero son muy diferentes, tocaré ambos esa noche, eso exige que el intérprete cambie su postura, su estilo, eso es muy interesante, dijo Víctor Alonso Osuna.

Para el violinista este concierto nació a finales del 2025, cuando en una charla con su colega se propusieron presentar un programa intenso, inspirador, ante eso decidió presentar algo de Schubert, mientras que el pianista, orgulloso de su natal Jalisco, propuso interpretar la Sonata de violín y piano de Hernández.

Actualmente Víctor Alonso Osuna, es el violista principal de la Camerata Mazatlán, una amplia trayectoria como docente respalda su calidad. A su vez, Juan Pablo García ha logrado destacar como solista en el piano, y como maestro ha contribuido a formar decenas de jóvenes en el bel canto.

Otro plus de este concierto es que nunca en Mazatlán un solista ha interpretado en la misma velada musical temas con violín, y viola.

El Instituto de Cultura de Mazatlán invita a vivir este momento único el próximo 19 de marzo.

Boletos 250 pesos disponibles en taquilla del Teatro Ángela Peralta, abierta de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Sábado de 09:00 a 13:00 horas.