Con mucho entusiasmo y orgullo por su tierra Víctor Quiroz será conorado la noche de este jueves 16 de febrero como el Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjà vu, ...125 años de tradición”.

La corona le será entregada de manos de Alejandra I, a las 18:00 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal, con un espectáculo que estará a cargo del cantante Edén Muñoz y se espera la asistencia de miles de locales y turistas que acuden a disfrutar de la fiesta carnavalera que inicia hoy.

Seguro de sí mismo, orgulloso, alegre y con espíritu carnavalero Víctor de 28 años es actualmente el máximo representante del Carnaval pues para él, este magnífico evento representa arte, cultura y unión, y es la fiesta más esperada de todo el año.

“Como Rey del Carnaval me siento preparado y con la capacidad de ser el representante de la máxima fiesta, anteriormente mi carrera universitaria me dio la oportunidad de representar a Mazatlán en congresos y hablar bien de la ciudad, esa es mi parte favorita, he logrado que venga mucha gente, incluso que inviertan por lo bien que les he hablado”, expresó.

Víctor Quiroz durante su jornada como candidato a Rey llevó a cabo jornadas intensas en busca de los votos necesarios que lo hicieron ganar la corona del Rey del Carnaval de Mazatlán 2023 en una reñida contienda.

Superarse, cumplir metas y objetivos, son algunos sueños de Víctor que cumpliría a partir de ser coronado en fiesta que se llevará a cabo del 16 al 21 de febrero del 2023.

“Por el momento me interesa ser el portavoz del puerto, he tenido la oportunidad de ser representantes en congresos a nivel nacional sobre veranos científicos en congresos, y hablar de Mazatlán era mi parte favorita, de que Mazatlán tienen infinidad de cosas, y eso quiero seguir haciendo a corto plazo”, dijo Víctor Quiroz, Rey del Carnaval.

Perfil del Rey del Carnaval 2023

Nombre: Víctor Manuel Quiroz López

Fecha de Nacimiento: 23 de noviembre de 1994

Profesión: Licenciado en mercadotecnia

Hobbies: Pasar tiempo con familia y amigos

Comida favorita: Pizza

Sobre su vestuario

Luis Antonio Ríos González, ‘Momo’ es el diseñador y responsable de la confección del traje que portará el Rey del Carnaval de Mazatlán 2023 y se hará con técnicas diferentes.

“Me doy la tarea de escoger los materiales... De crear lo que mi mente ve... Y este año (2023) no será la excepción, porque este vestuario (del Rey del Carnaval) es un cambio de técnicas total. La gente nunca va a ver en mí, lo mismo cada año, la gente siempre en mí va a ver algo distinto, porque ‘Momo’ es así, tiene que crear algo distinto cada año, porque quiere quedar en la memoria de los mazatlecos”.