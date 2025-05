Este jueves y domingo, Guitars Wars Project con la OSSLA y dos guitarristas

Un formidable concierto en el que el universo de Star Wars se recrea con la música sinfónica y el virtuosismo de dos guitarristas Jedi y Sith, es el que presentará la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes este jueves 22 y domingo 25 en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la dirección del maestro Armando Pesqueira, con la participación de los guitarristas Robbin Blanco, representando a los Jedi, en duelo mortal contra Sébastien Moreau por los siths.

Guitars Wars Project Double concerto Suite, for Sith and Jedy guitarists and Imperial Orchestra, es el título completo del programa, en el que se interpretarán las composiciones de John Williams para la famosa saga fílmica: The flag parade, de La amenaza fantasma, seguida de la suite sinfónica The force awakens (completa), en un concierto para jedi, sith y orquesta imperial con arreglos de Fernando Saint-Martin.

El programa, con el que continúa el 25º Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2025, tendrá dos funciones, uno el jueves 22 a las 17:00 horas, y otra más el domingo 25 de mayo a las 12.30 horas, con boletos un costo de 250 pesos en la planta baja y 150 pesos en la planta alta, disponibles ya en https://boleterama.com/guitarwars y también disponibles en taquilla de 11:00 a 16:00 horas.

Robbin Blanco es un guitarrista originario de Yucatán, que se graduó con los más altos honores de la Université Laval en Quebec, Canadá; ha tomado masterclasses con los maestros Steve Vai, Sylvain Luc, Roland Dyens, Eugenio Toussaint, Sergio Assad, Scott Tennant, Gabriel Hammel, Kenny Bibace, Juan Carlos Laguna, entre otros.

Se ha presentado en escenarios de Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, México, Puerto Rico y recientemente Emiratos Árabes y ha participado en diversos festivales de música clásica, jazz, rock, rock y pop.

A su vez, Sébastien Moreau es un guitarrista residente en Montreal, Canadá, con más de 20 años de carrera musical; ha participado en múltiples conciertos y eventos, tanto en Canadá como en el extranjero, en modalidad solista o formando parte de grupos musicales.

Ha recibido prestigiosos premios, incluyendo un Félix, el máximo galardón de la industria musical en Quebec, al álbum instrumental del año en 2007 con Forestare.