$!Este martes estará la Sección de Percusiones de la OSSLA en concierto presencial

Este martes 20 de abril, a las 19:30 horas (tiempo del Pacífico) continúa el ciclo de conciertos presenciales y al aire libre “Martes de Ágora”, de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, ahora con la presentación de la Sección de Percusiones, en el ágora Rosario Castellanos del Centro Cultural Genaro Estrada.

Integran la Sección los músicos Fernando Correa, Edmundo Langner, Luis Alejandro Inda y Paul Bernal, quienes interpretarán las piezas “Cuartetito de juguete”, de Carlos Luyando (en tres movimientos); “Bucket brigada”, de Wally Hackmeister; “Kartini of Bulgaria”, de Dobri Paliev (que consta de los movimientos “Balkan”, “Trakia#, “Rodopi” y “Pirin”); “Crisantemi”, de Giacomo Puccini, y “Ritual music: Variations on the numbers 2 and 4”, de David Skidmore.

La presentación se realizará en formato presencial, respetando las medidas de sanidad, por lo que se pide a los asistentes el uso de cubrebocas y de gel antibacterial, así como conservar la sana distancia en los asientos.