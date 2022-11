Este miércoles, el Taller de ópera cantará ‘Arias de concurso’

Con el programa de Arias de concurso, el Taller de Ópera de Sinaloa reanuda este miércoles a las 19:30 horas, su ciclo de conciertos Miércoles de Ópera, en el escenario del Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura, con entrada libre a todo el público.

Con la dirección artística del tenor José Manuel Chu y acompañamiento al piano de las maestras Zlatina Valkova e Ifigenia Lejarza, el programa se integra con las piezas "O du mein holder abenstern" (de la ópera "Tannhauser"), de RichardWagner en la voz de Cristian Prida, seguida de "Dieu, quel frisson court dans mesveines..." (de "Romeo y Julieta"), de Charles Gounod, cantada por Gabriela Zazueta.

Le siguen Estefanía Silva, con "O suis-je?... O ma Lyre inmortelle" (de la ópera"Sapho"), de C. Gounod; Christhofer Hernández, con la pieza "Come un bel dí dimaggio" (de "Andrea Chernier"), de Umberto Goirdano; Miroslava Aguilar con elaria "Canción de la luna" (de la ópera "Rusalka"), de Anthonby Dvorack; JaquezReyes con "Avete torto!..." (de la ópera "Gianni Schichi"), de Giacomo Puccini; y"The trees on the mountains" (de "Susanah"), de Carlisle Floyd.

Luego, Alexander Torres cantará "Kuda, kuda vi udalilis" (de la ópera "EugenioOneguin"), de Tchaikobvsky; Antonio Arrubarrena interpretará "Vesti la giubba" (de"Payaso"), de Leoncavallo; y Jessica Torrero dará voz a "Caro nome" (de"Rigoletto"), de Giuseppe Verdi.Y a dúo, Claudia Puebla y Jaquez Reyes cantarán "O suave fanciulla" (de la ópera"Labohemia"), de Puccini, y Jessica Torrero y Leoncio Luna cantarán "La ci darem la mano" (de "Don Giovanni"), de Mozart.

El TAOS es una compañía artística que pertenece al Instituto Sinaloense de Cultura. Sinaloa cuenta con una larga tradición de cantantes e intérpretes, desde el canto popular hasta el canto operístico. Son muchos los que se han destacado en esta expresión artística y que han tenido que buscar en otros lugares, fuera del estado, los cursos y talleres que complementen su preparación artística.

En ese sentido el Instituto Sinaloense de Cultura, tiene la responsabilidad deponer a la disposición del talento sinaloense, la formación y herramientas necesarias para desarrollar profesionalmente los futuros cantantes de ópera sinaloenses.