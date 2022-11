Este viernes 18, concierto ‘Leyendas del Rock’, con la Banda Sinfónica Juvenil, en Culiacán

Con el concierto Leyendas del rock, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado se presenta el próximo viernes 18 a las 18:00 dentro del programa Viernes en el Ágora, del Instituto Sinaloense de Cultura, donde interpretarán una serie de canciones y popurrís con los temas más representativos del rock, bajo la dirección del maestro Baltazar Hernández Cano.

El programa es gratuito y se llevará a cabo en el ágora Rosario Castellanos del Isic, y abre con el popurrí “El Salón de la Fama del Rock and Roll”, con arreglos de Paul Jennings a diversas piezas del género.

Sigue con “Lo mejor de Los Beatles”, con piezas de John Lennon y Paul McCartney con arreglos de John Moss, seguida de “Leyendas del Pop y el Rock: Chicago”, con arreglos de John Wasson; “Tierra, Viento y Fuego”, con arreglos de Manfred Schneider.

Luego el emblemático temas de Queen, “We are the Champions”, de Freddy Mercury, con arreglos de Manfred Schneider; “Crazy little thing called love”, también de Mercury, con arreglos de Thijs Oud, y “Supertramp”, con arreglos de André Waignein.

Continuará con la serie “Leyendas del Pop y el Rock: Erick Clapton”, con arreglos de Jay Bocook; “¡Toca esa música funky! Sly y The Family Stone”, con arreglos de Stef Minnebo, y “Stevie Wonder, Sir Duke”, de Naohiro Iwai, para cerrar con temas de “Metallica”, con arreglos de Dennis Mariev.

La BSJE interpreta un repertorio de música sinfónica que incluye tanto a los grandes maestros como a las expresiones populares de alta calidad, con el fin de propiciar un espacio de esparcimiento y deleite espiritual; y contribuir a la cohesión familiar, al desarrollo humano y social y al bienestar de todos los sinaloenses.