Estemos muy alertas

Abramos los ojos

México está sobre diagnosticado, sabemos que ocurre de fondo y justo este es el problema: estamos perdiendo la confianza en autogobernarnos y otros suplen esos vacíos con sus mañas.

Pero aun sabiéndolo lo permitimos. Esto es más grave que no saberlo, daña nuestra confianza. ¿Qué es peor, quien manipula o quien se deja manipular?

¿Qué tan importante es la confianza? Fundamental, la fe mejora las relaciones entre las personas, incluso se necesita la fe en uno mismo, de tal manera que cuando se daña la confianza las relaciones se vuelven frágiles o imposibles.

De hecho el sistema financiero se basa en la confianza, por eso les llaman instituciones de crédito, del latín credere. Esos enormes edificios están cimentados en la fe.

De la misma manera un país será tan firme como su nivel de confianza. El buen gobierno para funcionar necesita de la confianza. ¿Qué pasa entonces cuando se miente, cuando se desinforma y cuando se distrae? Se pierde la confianza, el activo capital más importante, más si sucede en un líder o peor en quien preside.

Ciertamente en México abundan los distractores y abundan los distraídos (J.L. Camacho. Cuadratín 26.08.2022). Se pretende gobernar distrayendo mientras la agenda hacia la “transformación”, o sea el Socialismo, avanza implacablemente, “aunque Ud. no lo crea”.

Los distraídos no se dan cuenta, otros no quieren ver, habrá que ver si los convencidos serán integrados en la Nomenclatura prometida, mientras los empresarios de siempre siguen haciendo negocios con el gobierno, pero de seguir el rumbo todos perdemos.

Cuando los beneficios se hacen exclusivos y el malestar de la mayoría crece surge el enojo y hay que aplacarlo ¿Cómo? con un estado policial militarizado.

La tristemente célebre KGB de la URSS es un mal ejemplo, pero no pararon ahí, fomentaron la traición entre los mismos ciudadanos compensándolos si denuncian a sus vecinos, también en Cuba, esto es muy grave: la paranoia se volvió colectiva afectando todo, aún las mafias necesitan de cierta confianza para operar.

La economía

Depende de la confianza, cuando se pierde baja la inversión y la oferta, suben los precios. El descrédito de Echeverría y de López Portillo devaluó enormemente al peso, JLP lo dijo “presidente que devalúa, se devalúa”.

Aunque se cuida esmeradamente el valor del peso, influido por debilidades propias del dólar, ha dado cierta estabilidad por lo atractivo de las tasas atrayendo capitales pero empiezan a volar, la inversión extranjera se detiene por la inseguridad, lo advirtió seriamente Ken Salazar.

Hay que estar muy pendientes de los datos duros económicos para que no nos tomen desprevenidos: la inflación no para, el PIB ha bajado desde el 2018; la violencia encarece mucho los precios, los cobros de piso, robos de camiones, secuestros, el control narco del comercio en zonas, etc. Además la vida no tiene precio.

Asimismo la falta de fomento, los conflictos del T Mex, el gasto excesivo en obras faraónicas, su opacidad, los subsidios, las pensiones, afectan seriamente. Recuerda nada es gratis en la economía.

Las devaluaciones han ocurrido al final o al inicio de los sexenios, la del ’94 fue catastrófica, se la endosaron al siguiente presidente.

Las dictaduras

Con ellas sucede un doble fenómeno, al inicio llegan al poder con el voto y la confianza de las multitudes, pero llega un momento en que las dictaduras se traicionan a sí mismas, por sus errores y abusos empiezan a perder la confianza de la gente y para sostenerse usan y abusan de la fuerza. Por eso les urge acumularlo.

Asimismo los dictadores empiezan a rodearse de gente fiel a ellos e incapaz, su círculo de confianza se estrecha en un mar de mediocridad afectando al país.

Pregúntate seriamente ¿Qué haces para impedir que el terrorismo sea usado como un desestabilizador e intencionalmente? Cuando hay problemas o las evidencias del mal gobierno surgen usan los distractores como Ayotzinapa, simulan justicia, encarcelan a políticos y cosas por el estilo. Y la mayoría cae en el garlito.

Estamos acostumbrados a ser manipulados y agachados, necesitamos una masa crítica de ciudadanos y de instituciones que ejerzan contrapeso.

En los países avanzados el presidente sería llamado a cuentas seriamente por el terrorismo y estaría en el foco de atención, con el fuego no se juega. El congreso de EEUU es muy severo, no toleran la inestabilidad y toman acción exigiendo cuentas muy claras revisando el cumplimiento de los acuerdos.

¿Y las cámaras empresariales? Se les ha visto tibios. ¿Y las asociaciones de padres de familia contra el adoctrinamiento educativo? ¿Y las presiones para surtir medicinas?

Estamos distraídos criticando al gobierno: caemos en su juego. Esto quita enfoque y energía.

No te distraigas, mantente alerta y actúa.