La homenajeada recordó que fue una fiesta alegre, llena de confeti y de muchas emoción su coronación la cual se realizó en el antiguo Cine Zaragoza.

”Se siente muy bonito estar aquí, toda la gente que me llamó para decirme que me estaban esperando y que no pensaban quedarse al Carnaval, pero como supieron que iba a venir lo iban hacer, eso me motivo a seguir adelante, porque 50 años se dice muy facilito, pero ya no es la misma, ya no te subes a cualquier carro alegórico, ni tienes los 17 años de antes, ni tampoco tengo los galanes de antes”, recordó.

A la fiesta, la homenajeada estará acompañada de sus hijos, Anais y Ernesto Ledesma.

“En mi época, fue una época muy, muy bonita, fue una coronación hermosa, a mí me coronó el Gobernador Alfredo Valdez Montoya, y su esposa Judith en el Teatro Zaragoza, y de ahí fue una cena en la Copa de Leche, en la parte de arriba donde se usaba antes, la verdad agradezco el apoyo y el cariño que me demostraron en ese entonces y en este momento también “, comentó.

Después de 50 años recordó a sus papás, Alfonso y Carmen, quienes fueron piezas importantes en aquel entonces para obtener el reinado.

“Parte de venir y hacer el esfuerzo de estar aquí en parte es por ellos, es como un homenaje a ellos y después de 50 años es un honor”.