$!Exhibirán en la Sala Lumière cine de Christian Petzold

Para esta semana, la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura tiene programado el Ciclo de Cine de Christian Petzold, en honor del cineasta alemán nacido en 1960, conocido por formar parte de la Escuela de Berlín en este siglo, y de quien cinco de sus mejores filmes se proyectarán a partir de este martes 11 al sábado 15 de noviembre, con una función diaria a las 16:00 horas, con entrada libre.
El ciclo inicia este martes 11 con el filme “Yella” (2007); continúa el miércoles 12 con “Jerichow” (2008); el jueves 13 con “Bárbara” (2012); el viernes 14 con “En Tránsito” (Transit, 2018), y cierra el sábado 15 con el filme “Cielo Rojo” (Roter Himmel, 2023).
“Yella” narra el caso de una joven de Alemania Oriental, deja su ciudad y a su abusivo ex marido para comenzar una nueva vida. En su nuevo trabajo, se involucra en negocios turbios con un empresario. La película se desarrolla con un tono de thriller y un ambiente enigmático, ya que el pasado y los sucesos de su huída regresan para atormentarla.
En “Jerichow”, Thomas, un ex soldado que acaba de regresar a su pueblo en el este de Alemania, acepta un trabajo con Ali, un empresario turco-alemán que tiene varias snack bars. Thomas se siente atraído por Laura, la joven esposa de Ali, quien se encuentra en una situación vulnerable dentro de su matrimonio. La película se convierte en un intenso triángulo amoroso.
“Bárbara” está ambientada en la República Democrática Alemana (RDA) en 1980. Barbara, una médica que ha solicitado un permiso de salida del país, es trasladada a un pequeño hospital rural en el Báltico, bajo la vigilancia de la Stasi. Mientras planea su huida a Occidente, su vida se complica con la llegada de André, un médico removido por razones similares. Barbara debe decidir si André es un aliado, o si es un agente enviado para ponerla a prueba.
“En Tránsito” narra cómo, en un París invadido por los nazis, Georg huye a Marsella. Allí asume la identidad de un escritor fallecido, cuyos documentos incluyen una visa para México. Mientras espera el tránsito para emigrar a América, Georg conoce a Marie, una joven que busca desesperadamente a su marido... quien resulta ser el escritor.
“Cielo Rojo” se desarrolla durante un verano caluroso y seco, con incendios forestales incontrolables. Cuatro jóvenes se reúnen en una casa de vacaciones cerca del mar Báltico. La llegada inesperada de Nadja, una de las inquilinas, altera la dinámica del grupo. Lentamente, la amenaza del fuego circundante se mezcla con la de los sentimientos.