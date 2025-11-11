$!Exhibirán en la Sala Lumière cine de Christian Petzold

Para esta semana, la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura tiene programado el Ciclo de Cine de Christian Petzold, en honor del cineasta alemán nacido en 1960, conocido por formar parte de la Escuela de Berlín en este siglo, y de quien cinco de sus mejores filmes se proyectarán a partir de este martes 11 al sábado 15 de noviembre, con una función diaria a las 16:00 horas, con entrada libre.

El ciclo inicia este martes 11 con el filme “Yella” (2007); continúa el miércoles 12 con “Jerichow” (2008); el jueves 13 con “Bárbara” (2012); el viernes 14 con “En Tránsito” (Transit, 2018), y cierra el sábado 15 con el filme “Cielo Rojo” (Roter Himmel, 2023).

“Yella” narra el caso de una joven de Alemania Oriental, deja su ciudad y a su abusivo ex marido para comenzar una nueva vida. En su nuevo trabajo, se involucra en negocios turbios con un empresario. La película se desarrolla con un tono de thriller y un ambiente enigmático, ya que el pasado y los sucesos de su huída regresan para atormentarla.