El segundo día de actividades del Festival de Monólogos Teatro a una Sola Voz presentó en el Teatro Socorro Astol la obra “Tiburón”, protagonizada por Lázaro Gabino Rodríguez, integrante de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, de la Ciudad de México.

El montaje con duración de poco más de una hora compartió con el público una historia que recrea la experiencia que vivió el evangelizador José María de Barahona, 500 años antes de encontrarse con los Tokáriku, durante su paso por la isla Tiburón, que cambió radicalmente su entendimiento del mundo.

La obra que ya se presentó en ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Durango, llegó a Culiacán como parte del festival organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Sinaloense de Cultura, con el apoyo de la asociación civil Tatuas, Un Público se Prepara y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

A palabras del propio actor y dramaturgo, “Tiburón” se compone con los textos que escribió José María de Barahona en el Siglo 16 durante el tiempo que pasó en la isla Tiburón, ubicada en Sonora, en el mar de Cortés, y que impresionaron mucho al creador de la obra.

“A José María de Barahona no se le toma muy en serio en círculos académicos porque él describe que presenció un milagro, y de ahí que se le considere un narrador no fiable. Pero yo me he preguntado, ¿si solo creemos en lo que nos resulta familiar, cómo nos vamos a acercar a lo desconocido”, comenta el artista en uno de los videos que se proyectaron como parte del montaje.

El actor, que hizo su tesis sobre el encuentro de José María de Barahona y los Tokáriku, decidió hacer trabajo de campo, viajando a la Isla Tiburón en agosto de 2019, para ver lo que pasaba con sus pobladores, cómo vivían, sus creencias, sus costumbres, y las aventuras que vivió, dieron pie al nacimiento de esta puesta en escena que se estrenó en Madrid hace 3 años y que se ha presentado no solo en México, sino en Suiza, Francia e Italia.

“Tiburón” está basada en textos e ideas del escritor argentino Juan José Saer, de la poeta mexicana Elisa Ramírez Castañeda, del escritor argentino César Aira, de la antropóloga argentina Rosana Guber, del periodista mexicano Fernando Benítez, del antropólogo mexicano Olivier Debroise, del antropólogo australiano Michael Taussig y del antropólogo inglés Nigel Barley entre otros.

Asista esta semana

El festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz continúa este domingo con la obra “Lengua madre”, autoría, dirección e interpretación de Freddy Palomec Guzmán, un montaje para mayores de 12 años.

El lunes 24 siguen con la obra “A lo mejor te encuentro”, con Erandi Rojas Ortiz, para un público mayor de 15 años.

El martes 25, el público conocerá “La historia de Sá, el hombre con la montaña en el sombrero y mariposas en los zapatos”, protagonizada por Salomón Santiago, de la compañía La Quinta teatro, de Ciudad de México, para niños de 6 años en adelante.

El miércoles 26, “Zurdo (un vuelo)”, interpretada por Francisco Morán, del grupo La Carilla, de San Luis Potosí, en un espectáculo para mayores de 12 años, para concluir el festival el jueves 27 con la obra “Por temor a que cantemos libres”, con la actuación de Lizeth Rondero, en un espectáculo para mayores de 15 años.