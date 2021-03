Expresiones de la Ciudad: La ciudad y los 60 muertos de mis 60 años

Yo tengo fantasmas que se levantan conmigo al amanecer. Pero también hay otros que moran en cierto objeto, en las calles por donde transito, en un parpadear poético, en situaciones súbitas, o en fincas no necesariamente antiguas. Casi puedo decir que están por todos lados, incluso sospechar que habito una ciudad invadida por fantasmas, que son los míos, los que se me han venido acopiando sin remedio, en un gotear pertinaz, delineando el panteón personal de mis recuerdos.

Decía Rosa María Peraza -uno de mis fantasmas-, que a la muerte hay que nombrarla letra a letra para poder asimilar el hecho, cuando hablaba del poder y la fuerza que contienen algunas palabras.

La acabo de nombrar y concluyo que se encuentra en la puntilla de muchas de mis frases, a la hora de recordar y al ras de la existencia, sobre todo cuando ya la edad es vieja, porque, a como se suman los años, más se van abriendo fosas, más observas caer puños de tierra; y de alguna manera te vas disminuyendo, justo como dijo el poeta; y más te vas quedando solo frente a la ausencia de seres queridos, o de personas que estuvieron contigo por coincidencias de la vida. Y hay un punto en el que entiendes, con la serenidad de la lucidez, que tienes más años hacia atrás que para adelante.

Con delicadeza y respeto tracé mi propia lista, que fue más allá de los 60 nombres, y después abrí una botella de algo para brindar con mis muertos... ellos, que son parte de la historia que me define.

Yo tengo muertos que vivieron a plenitud, como Enrique Peña Gutiérrez, Luz López Meza, Inga Pauwells, Pedro Carreón, Miguel Tamayo, Luis Ortega, Anastasio Valencia, Felipe López Magallanes, Jorge Medina León y Dora Josefina Ayala; yo tengo muertos que me acarician con sus cantos, como Amparo Ochoa, Juan Jiménez y Pedro Calderón; yo tengo muertos que se me revelan tras su arte, como Mago de Corona, Óscar Liera, Rosa María Peraza, Héctor Meleros, Rina Cuéllar y James Kay.

Yo tengo muertos a los que le arrebataron la vida, como a Javier Valdez y Norma Alicia Meza; yo tengo muertos de adioses tristes, en la flor de sus edades, como Martín Amaral, Mario Franco, Salvador Sánchez, Norma Ley, Blanca Montes y Germán Benítez; yo tengo muertos inesperados, como Jorge Walterio Medina, Rafael Morales, Francisco Herrera, Pavel Peraza y Héctor Verdugo.

Yo tengo muertos por suicidio que no quiero nombrar; yo tengo muertos acaecidos por accidentes estúpidos; y también tengo muertos de morir doloroso, mayormente por enfermedades incurables.

Volteo a cualquier extremo de Culiacán y de súbito emerge el recuerdo de uno de ellos, lo que me hace decir que mi ciudad está invadida por fantasmas, pero los míos, los que en ocasiones se levantan de la cama junto conmigo, los que brotan tras la lectura de un verso, los que se asoman cuando escucho determinada canción, los que me acompañan cuando veo una obra de teatro, los que me sonríen tras un trazo pictórico, los que se me aparecen cuando tengo las manos sobre el teclado; e incluso los que me susurran al oído sobre su fatal partida, habida la violencia de por aquí.

Decía Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, que no solemos escondemos de la muerte y que tampoco la escondemos. Aunque lo dijo en referencia a la idiosincrasia, hoy retomo sus líneas para determinar que yo, gracias a Dios, convivo tranquilo con los 60 muertos de mis 60 años. Y punto.