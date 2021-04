Factor Humano: Un enfoque para resolver problemas

La síntesis: rara virtud

Una de las habilidades más escasas y que más admiro es la síntesis. Es la capacidad para decir mucho en pocas palabras; decirlo de manera concreta, simple, completa y novedosa incluso. Una virtud que he visto más desarrollada en los anglosajones que en los latinos. La síntesis requiere del análisis pero lo supera. El análisis es la capacidad para desmenuzar los componentes de un todo y verlos desde diferentes ángulos. Requiere activar la mente, no se puede analizar con una mente pasiva sin razonar. El riesgo del análisis es el de perderse en el bosque, es como un mecánico que desarma las piezas del motor pero no puede armarlas de nuevo si no capta sus elementos comunes.

No se podría hablar de sentido común sin síntesis, pues el sentido común plantea con suma sencillez los puntos de vista más relevantes y sustanciales de una situación, evidenciando cual es lo mejor para resolverla. El sentido común abstrae de lo circunstancial y lo plantea claramente. No requiere estudios pero si una aguda capacidad para observar, abstraer y asociar. Mientras más abstracto sea el conocimiento menos error tiene.

El Rey Salomón

La magistral sabiduría del Rey Salomón trascendió cuando sagazmente se planteó como distinguir a la auténtica madre de las dos que le reclamaban quedarse con el niño, Salomón viendo la situación le pidió al guardia que tomase al niño y lo partiese en dos con su espada para repartirlo entre ellas, entonces una de ellas saltó de inmediato para impedirlo: esa era la auténtica madre.

Tuve la fortuna de tratar a “Pipo”, un madrileño que venía de NY a vacacionar en la CDMX, cursaba su doctorado en Topología en la célebre Universidad de Princeton, la misma de Einstein. Esta ciencia de las matemáticas en palabras de Pipo, “estudia los nudos en el espacio”, es decir, como la materia y el espacio se pueden optimizar; los topólogos resuelven por ejemplo como optimizar mejor las cosas para que quepan en las naves espaciales.

Una anécdota sorprendente

Me comentó que en el primer día de clases en el doctorado un muchacho llegó tarde a la clase, tímidamente se sentó y apuntó los tres problemas que el profesor había puesto en el pizarrón. Al lunes siguiente con una notable cara de desvelado se le acercó al profesor diciéndole. “Profesor los 3 problemas que dejó de tarea son muy difíciles, mire me costó mucho pero aquí está el primero; en el segundo tuve que hacer más esfuerzo pero al fin pude; el tercero... le ruego me disculpe pero por más que lo intenté me fue imposible, hice mi mejor esfuerzo”.

El profesor lo veía estupefacto y miraba las hojas una por una que le entregaba, no cabía de asombro ver como los dos primeros estaban bien resueltos; en el tercero se quedó totalmente azorado diciéndole: “esto que Ud. trae no fue la tarea. Al inicio de la clase antes de que Ud. llegara expuse los tres problemas actuales insolutos de las matemáticas y ¡Ud. llega a la segunda clase y resuelve dos!”.

El tímido estudiante pudo resolverlos porque no sabía que eran insolutos, ni tampoco sabía que eran muy difíciles, simplemente se enfocó en entenderlos y a plantearlos de diversos modos y enfocándolos creativamente pudo resolverlos.

Ser como los niños

Al parecer el estudiante no dejó de ser niño, ellos aprenden todo porque las palabras difícil, imposible, complicado, no existen en su mente, ni la condicionan, son simplemente curiosos y ven cosas que los adultos no ven. Por eso aprenden todo con suma facilidad, su mente está abierta y flexible, como una página en blanco lista para ser llenada de conocimientos sorprendentes. Una muestra de su capacidad es cuando hacen preguntas muy profundas con sencillez, hacen abstracciones y juegan con ellas, en cierta edad su mente se vuelve metafísica. Aún no ha aprendido a mentir, a complicarse, por eso es tan poderosa.

No dejarse envolver

Como consultor empresarial cuando los clientes me plantean sus problemas guardo una distancia, les escucho empáticamente, eso les ayuda a sentirse mejor y a soltar parte de su carga emocional, pero procuro ver las cosas con distancia. La forma y las palabras que nos exponen de alguna manera condicionan subjetivamente la mente para seguir un razonamiento, si ellos lo ven imposible uno posiblemente caerá en el mismo punto de vista agrandando los problemas. Una de las ventajas de los consultores es que no estamos en la misma pecera del cliente, esto nos permite explorar y jugar con diferentes soluciones.

En la forma de plantear está el resolver.