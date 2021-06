“Tomé asiento, bajaba la escalinata en declive y de repente perdí el pie y eso fue por estar viendo al susodicho y caí, dando vueltas por la escalera... y vi a Ramón volar desde el escenario, les juro que parecía Batman, y yo Dios que pena me dio, con la falda hasta el cuello”.

La ayudó a levantarse, la acomodó en un asiento y la clase siguió. Al terminar le dijo “qué caída tan espectacular”, lo que la hizo enojar, y la acompañó hasta su casa, “no sea que se vuelva a caer”.

“Luego me dijo ‘Sabes una cosa, te pareces a mi Bella Genio’ y hasta el enojo se me quitó, lo pasé y mi mamá lo invitó a cenar. Desde entonces nunca me dejó de acompañar a casa”.

Fueron amigos, hicieron teatro y un día organizó una fiesta de disfraces en su casa.

“Yo para quedarme con el que les conté, me disfracé de Mi Bella Genio. Y él, del Conde Drácula... No lo reconocíamos, era impresionante verlo”.

Al año y medio se casaron, tuvieron tres hijos y se fueron a vivir a Guadalajara. Época en la que Mimiaga estudió cine, guion cinematográfico, siendo condiscípulo de Guillermo del Toro.

“Fuimos actores en el Teatro experimental y en Televisa... nos pagaban muy bien y nos divertíamos mucho. En esa época fue muy prolífico escribiendo. Su vida ahí fue fantástica”, aseguró.