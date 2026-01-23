Gana Ricardo Venegas Pérez el Premio de Poesía Clemencia Isaura 2026

Con su obra “Nada en un verso me es ajeno”, el poeta Ricardo Venegas Pérez se consagró como el ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía 2026 que se entregará en la celebración de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán “Arriba la Tambora”.

El ganador de este galardón resultó vencedor al considerar su creación una obra completa que a través de un lenguaje consciente sostiene una mirada crítica a la vida.

“La obra son versos poderosos, si bien los poemas sostienen una mirada crítica a la vida humana, la obra componer un canto esperanzador para que el tercer caso de lectura dijo el jurado Armando Alanis Pulido y Eduardo Zambrano”, así lo expresó Juan José Rodríguez al revelar el nombre del ganador.

El director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, junto al escritor mazatleco Juan José Rodríguez y Gabriela Montaño, coordinadora del premio, fueron los encargados de dar a conocer el veredicto.

En el concurso participaron 653 poemas, así lo dio a conocer Juan José Rodríguez.

En ese momento se le hizo una llamada al ganador

“Que sorpresa, estoy muy agradecido, que gran noticia me das Óscar, que maravilla... es un premio que se estima mucho en el país por parte de los escritores, me emociona mucho la verdad y que ahí los jurados hayan votado de manera unánime haya dado el veredicto”, comentó vía telefónica el ganador.

Muy emocionado agradeció la distinción y dijo no conocer Mazatlán, por lo que espera conocerlo.

Armando Alanís, Roxana McGregor y Eduardo Zambrano, fueron los jurados que le dieron el triunfo.

El Premio Clemencia Isaura consiste en un bono económico y una flor natural, el cual se entregará el viernes 13 de febrero durante la ceremonia de coronación de la Reina de los Juegos Florales 2026, donde el ganador tendrá el honor de coronar a la soberana.