“Este libro me permite el reencuentro con esa atmósfera única que tienen los puertos, el Pacífico, el agua, los océanos y específicamente Mazatlán”, reconoce vía telefónica desde Monterrey, donde radica desde 1973.

“Este premio (Clemencia Isaura) es como un homenaje al mar, como retornar a un tema que he manejado siempre, desde mis inicios, empecé con el tema del mar y con este libro retorno a ese mar, ahora el del Pacífico, de Sinaloa, Mazatlán”, asegura.

Los premios, dice, siempre son sorpresivos, pues un poeta por lo general no los espera.

El poeta no espera un premio, solo escribe

“Y cómo le entras para que no se vea desde una mirada turística, sino desde una mirada como sentirte de ahí, aunque no hayas nacido ahí”.

“Y así se quedó con ese título y son temas que hablan justamente de Mazatlán, la atmósfera marítima y de la Isla de La Piedra... He tenido la posibilidad de ir para allá y quedarme buen tiempo, buenas temporadas y esa atmósfera me parece reflejada en la poesía de los pequeños entornos, como la Isla y los grandes como el malecón”, asegura.

Mazatlán, un espacio al que le gusta retornar

Mazatlán le resulta familiar a Margarito Cuéllar, pues suele pasar temporadas de 20 días hasta un mes, en época de vacaciones, en Semana Santa, en Diciembre y viene hasta tres veces al año.

Eso le ha permitido familiarizarse con su atmósfera, sobre todo en la Isla de La Piedra.

“Ese pequeño pueblo de pescadores con una vida rutinaria, donde la noche llega temprano, a las 6 ya oscureció y no hay nada, esos espacios y lugares de esa tranquilidad contrastada con la historia que tiene sobre todo el viejo Mazatlán, para alguien que no nació ahí siempre es un motivo de asombro y un encuentro y un reencuentro... Eso es lo que he tratado de plasmar en el libro”.

No quería contestar, cuando le llamaron para avisarle del premio

Cuando le llamaron para avisarle que había ganado el Premio Clemencia Isaura, se sorprendió muchísimo, pues ni siquiera había querido contestar la llamada, por no conocer el número.

“Fue muy sorpresivo, tardé en contestar porque tengo un teléfono con número de Sinaloa, el año pasado lo compré en Mazatlán y no lo cambié, se quedó con ese número y a veces me llaman para ofrecerme cambiarme de compañía telefónica o algún un servicio de algo y no contesto”, compartió con una mezcla de pena y de risa.

“Y ahora llamaron mucho y me dice mi esposa ‘contesta, a lo mejor es alguien conocido’, y contesté y era el notario y los organizadores del premio para darme la noticia... no lo tenía en la cabeza, ni me acordaba que era tan pronto, ni que era 14 de febrero”.

Luego de terminar “Un pálido reflejo en la ecuación del agua”, el poeta empezó nuevos proyectos, uno el de reordenar sus crónicas y trabajos periodísticos y otro, seguir creando poesía.