Gozan niños del concierto navideño que brindan Frida Fernández y Juan Pablo García

Frida Fernández, en la flauta, y Juan Pablo García, en el piano, protagonizaron el “Concierto Infantil Navideño”, un espectáculo que maravilló al selecto público que en su mayoría eran niñas y niños que acudieron a deleitarse en la Casa Haas.

Este concierto se realizó en favor de la sociedad, pues lo recaudado en taquilla fue a beneficio de los niños del Orfanato de Mazatlán y Ciudad de los Niños, algunos de los asistentes llevaron obsequios para repartir en los próximos días.

Abrazando la época decembrina, la armonía musical fue un gran espectáculo para los pequeños, quienes al sentir las finas notas de la flauta y el piano cantaron a todo pulmón algunas de las piezas.

El repertorio se conformó por obras como “Oratorio de Navidad”, “Aires”, “Ave María”, “Cantata 208”, “Greensleeves”, “Noel”, “Noche de paz”, “I wonder as I wander”, el clásico “We wish you a Merry Christmas” y “Adeste fideles”.