Gretta Hernández Angulo: Una promesa del canto

MAZATLÁN._ Con tan solo 10 años, Gretta Mariela Hernández Angulo se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes. Su talento la ha llevado a brillar en importantes escenarios de Mazatlán, cantando en óperas y galas musicales con la soltura de una artista experimentada.

Gretta ha demostrado su versatilidad cantando en italiano, inglés y francés, lo que ha sido una de sus mayores satisfacciones profesionales. La artista, quien forma parte de una agrupación de gran prestigio, se enorgullece de su participación en la ópera “Mese Mariano”.

“Mi mejor presentación fue en la ópera ‘Mese Mariano’ porque era un personaje que se parecía mucho a mí, se movía mucho, traía dos trencitas, me sentía yo misma”, compartió la pequeña.

Para ella, este papel no solo fue una experiencia enriquecedora, sino un gran reto personal que la llevó a aprender a recitar un poema y contar en italiano.

“Aprendí a hablar en italiano, a contar los números del 1 al 10, también recité un poema en italiano y se me hizo muy bonito lo que decía, fue un reto muy grande”, expresó emocionada.

Un camino de formación y dedicación

Gretta trae en sus venas sangre de artista. Es hija de la mezzosoprano Mariela Angulo, quien comparte su actuación en los escenarios con su vocación de maestra al dirigir el Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes.

De cara al nuevo ciclo escolar Gretta Mariela espera perfeccionar los idiomas que conoce, y aprender nuevos lenguajes, además continuará con su formación de cantante y bailarina de ballet en el Centro Municipal de las Artes.

El Coro Infantil del CMA cuenta con más de 60 talentosos integrantes que reciben una formación musical intensa.

Gretta destaca la camaradería y el apoyo que se viven en el grupo, donde todos comparten un profundo amor por el canto.

Mariela Angulo, directora del Coro Infantil expresa su orgullo por el talento y la dedicación de sus talentosos alumnos.

A lo largo del año, la agrupación participa en eventos de gran relevancia como la “Gala Navideña” y “El Cascanueces”, demostrando el alto nivel de preparación de sus voces.

El Coro Infantil interpreta canciones en español, inglés, italiano, francés, latín y alemán, lo que contribuye significativamente a la formación artística y cultural de sus integrantes.

Con la ilusión de compartir su pasión por la música, Gretta Hernández Angulo y su mamá, la mezzosoprano Mariela Angulo invitan a más niños y niñas a unirse a esta gran familia artística, donde pueden aprender a cantar, conocer nuevos amigos, y otros idiomas.