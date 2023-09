En las paredes de la Galería del Teatro Ángela Peralta, Grupo Andart inauguró la exposición titulada “Mazatlán y su Centro Histórico”, en las que se muestran trabajos de artistas locales y foráneos.

Con la finalidad de seguir fomentando la cultura y aportar su “granito de arena”, para la remodelación de esta área cultural tan importante como lo es el Centro Histórico, se realizó esta exhibición-venta cultural.

Los cuadros que son exhibidos estarán a la venta, y de esa venta un porcentaje estará destinado a las mejoras del Centro Histórico, así lo informaron Alberto Ramírez, coordinador del grupo, y Gilberto Martínez, quien es integrante de la agrupación y forma parte del Consejo Rector Centro Histórico Mazatlán IAP.

En total, 21 artistas de la agrupación compartieron su inspiración y trabajo, en el que se pueden apreciar paisajes y áreas del puerto, además de imágenes del empresario Amado Guzmán Reynaud, presidente Consejo Rector del Centro Histórico de Mazatlán, quien estuvo presente en el acto inaugural.

En la inauguración también estuvo presente el escritor mazatleco Juan José Rodríguez; Mónica Rice, encargada del área de Artes Plásticas del CMA; el Cronista de la Ciudad, Enrique Vega Ayala, así como los artistas que participaron como expositores.

“Para mi es muy grato asistir a una actividad en donde vemos diferentes voces, la exposición tiene una unidad temática que es el Centro Histórico, y que ya vine a ver, me gustó tanto la homogeneidad de estilos que sentí que estaba viendo la obra de un pintor que pinta a través del tiempo diferentes temas, los temas son muy poliméricos, hay cuadros maíz y muchos más”, comentó Rodríguez en su mensaje.

“Pero lo más rutilante es que en estos momentos de tristezas que falleció recientemente nuestro amigo y maestro Antonio López Sáenz, estamos viendo como una nueva generación de pintores retoma la estafeta de cronistas urbanos de la ciudad tanto del Centro Histórico, sus fachadas y su gente, hay cuadros que representan un paletero, aparecen las pulmonias, aparecen los charcos, entre otros paisajes; los invito a disfrutar de esta crónica visual porque es inmediata”, explicó.

Por su parte, Amado Guzmán Reynaud, agradeció el que se esté fomentando la cultura en el puerto.

“Gracias buenas noches, me siento muy honrado y muy agradecido con Gilberto que me haya tomado en cuenta para esta exposición, como dijo bien él viene participando como un miembro muy activo del Consejo Rector del Centro Histórico de Mazatlán, cómo ya se han dando cuenta venimos trabajando muy duro en el acondicionamiento, limpieza, mejoras del Centro Histórico con ayuda de todos los consejeros, y el arte juega un papel fundamental, cuando Gilberto me planteo esta idea, le dije con mucho gusto este tipo de eventos, el promover el arte, nuestros artistas locales, foráneos, porque Mazatlán requiere eso, requiere tener un Centro vivo, con Centro con cultura y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos, cada vez más potentes, cada vez con más invitados para que se convierta en un ícono del Municipio y de nuestro Estado, sean todos ustedes bienvenidos y que Dios los bendiga”, dijo Guzmán Reynaud.

Entre las técnicas están el óleo, acrílico, tinta, acuarela, pastel, lápiz a color y escultura. La exhibición permanecerá expuesta por alrededor de un mes y el público podrá visitarla. Los horario serán de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas,