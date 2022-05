Hablemos de confianza

Pues es un tema con muchos ángulos, por alguno hay que comenzar, los padres siempre estamos pensando en si lo estamos haciendo bien eso de educar hijos o estamos fallando feo, de entrada siempre fallamos en algún momento y es perfectamente lógico y normal porque nadie nos enseñaba a educar, traemos lo que vimos en nuestras casas a veces no nos gustó como era en casa, pero la tendencia es a repetir o a ir al extremo opuesto, o sea mal.

Hoy en día no tenemos ese pretexto, hay mucha literatura y cursos quien piense que no los necesita de entrada está mal, solo hay que escoger con criterio, ups, si tus criterios son de que todo está bien, es mal camino.

Pues para saber si lo estamos haciendo bien o si estamos dando la talla en lo que cabe, habría que medir la autoestima, la confianza en sí mismos y el sentido de competencia de sus hijos. Todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a que esas personitas a quienes deseamos ayudar a ser personas de bien y por lo tanto felices “aprendan a ayudarse a sí mismas” lo que no se consigue si no se convence de que “puede” si no tiene fundadas esperanzas de lograrlo, si no cree en sí mismo y sus posibilidades.

Para fomentar la autoconfianza y que le parezca que puede, necesita tener junto a si desde el comienzo (bebe) cuando la confianza es frágil a quien sea un generador constante de seguridad y no de miedos. Es decir: lograr el “Pueden porque les parece que pueden” es el ideal pero en estos tiempos de “a según” que muy pocos tienen claro lo que está bien de lo que está mal, entonces “no todo lo que puedo debo” pero si todo lo que me propongo puedo. Mientras lo que me proponga sea bueno.

Nos dirán que la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Esta palabrita la dejamos para después porque el éxito no para todos equivale a lo mismo depende si tus miras son solo de cuentas en el banco, comodidades, últimos gritos de moda en todo, o si tu éxito de verdad te enriquece como persona.

Decía que desde el principio debemos comenzar a crear confianza y la manera es dejándoles hacer, la mejor manera de ayudar es no ayudar, dejar que busquen la manera, que sean creativos antes de matarles la creatividad, ya irán descubriendo cómo les resulta mejor o más fácil lograr lo que quieren, solo tenemos que estar como siempre presentes pero no encima, cuidando que no corran peligro pero sin evitar golpes y tropiezos que también enseñan y no pasa nada mejor que le sane con un beso y siga, a que de grande ya no sea con un beso y no sigan.

Otra manera que a todos nos sirve es el juego de que cada miembro de la familia escriba las cualidades y habilidades de los demás y luego cada uno le irá diciendo a los demás lo que escribió de ellos y porque si posible con ejemplos, curiosamente cuesta trabajo por el simple hecho que es más fácil ver lo que nos molesta de los otros, pero es muy satisfactorio para todos y eso es muy bueno, entre otras cosas porque no vemos lo que otros ven y cómo nos ven y como no se trata de decirnos lo malo que tenemos sino la habilidades y capacidades de que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos.

Hablando de no ayudar tampoco es tajante, la idea es no hacerle lo que él mismo puede hacer, pero desde luego que hay que fomentar la ayuda mutua porque nadie somos tan suficientes que podemos todo, ni siquiera lo que podemos lo podemos siempre porque hay circunstancia que pueden impedirlo y entonces necesitamos de ayudas en quien se pueda confiar.

La confianza es algo que se gana nadie nos la da, la ganamos haciendo bien lo que hacemos, luchando por conseguir lo que queremos con perseverancia, sin atropellar a nadie, la de los demás la ganamos con honestidad, responsabilidad, generosidad.

Hay otros temas sobre la confianza que tienen que ver con el temperamento y el carácter de cada quien, por ejemplo: un extrovertido se confía más fácilmente y crea cauces de naturalidad en el trato que invitan a confiar en ellos, son los que no les importa dar el primer paso y le temen menos al fracaso. Los introvertidos y tímidos siempre tienen problemas de comunicación, son más cautos y desconfiados siempre en espera de que los otros sean confiados y abiertos para confiar poco a poco.

Los apasionados suelen ser muy confiados entre más predomina el sentimiento sin control de racionalidad lleva a excesiva confianza en cualquiera pero no suscitan confianza. Los sentimentales son cautos y reflexivos seleccionan más a las personas en quienes confían y si crean confianza en ellos.

Es decir que por el tema del temperamento es necesario la ayuda para formar un carácter abierto, decidido, fuerte. Con el temperamento nacemos, el carácter nos lo formamos o deformamos según las ayudas de los padres que sean de verdad conscientes, porque aquí se trata de equilibrio y es donde se necesita la ayuda.

Y luego sigo porque hay mucho que decir, pero termino con: “El esplendor de la amistad no radica en una mano extendida, en la bondad de una sonrisa o en el placer de una compañía, sino en la inspiración del espíritu al descubrir que alguien cree en nosotros y está dispuesto a brindarnos su confianza” Emerson. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos, necesitan nuestra confianza.