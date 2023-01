MAZATLÁN._ Será un jurado ecuánime y valorará no sólo lo físico, sino lo cultural, así lo afirmó Pepe Gámez, quien la noche de este sábado 28 de enero será jurado en la elección de la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023.

El reconocido promotor turístico aseguró que el participar en un evento como este, es una responsabilidad, pero asegura que él respecta los lineamiento de la fiesta carnestolenda y que le da gusto ser parte de ella.

”En los eventos que hacemos de promoción con los agentes de viaje, en reuniones, en congresos, en cámaras, asociaciones dentro y fuera del País yo les describo el Carnaval, que es la fiesta del pueblo, donde el pueblo se pone de fiesta, y aquí no hay clases sociales, aquí todos somos iguales, va el ricachón más rico de Mazatlán al malecón y se ponen a un lado de la persona más humilde y todos los disfrutamos igual”.

Gámez originario de Guasave y quien radica en el puerto desde 1978, dijo que no es la primera vez que participa como jurado, y aunque en redes sociales se ha visto envuelto en polémica aseguro que hay que ser honesto siempre.

”Hoy tuve la fortuna de que me invitarán a ser parte del jurado, no es la primera vez que soy, si si cuestionan el por qué yo, si puede haber una persona con mejor perfil, y después de todos los cuestionamientos, les agradecí que me hayan tomando en cuesta y con mucho gusto decidí participar, y como le digo a mi hija lo único que tenemos nosotros es nuestro apellido, siempre han que ser honesto, hay que actuar siempre de manera cordial”.

”Somos 10 jurados, y tenemos que dar nuestro voto de manera respetuosa, con mucha seriedad y muy honesto. La parte del criterio es importantisima, las chicas son muy jóvenes y hay que tomar en cuenta el temple de todas. Hay que disfrutar el Carnaval, debemos seguir siendo cordial y hospitalarios, polémica siempre hay y por ahí alguien dijo que yo no sabía nada de belleza y todo lo demás, pero como dice mi jefe mayor en la empresa donde laboró, lo traes en la sangre y lo mamas, y lo naco puedes nacer con ello, pero puedes superarlo”, dijo.