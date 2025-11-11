$!Homenaje a Mónica Lavín en el quinto Encuentro de Escritoras Sinaloenses

Con una agenda repleta de talleres, lecturas, presentaciones de libros y actividades artísticas, del 13 al 15 de noviembre de 2025 se realizará el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses “Julieta Montero: Un vínculo con la lectura”, en el Museo de Arte de Mazatlán.

El evento este año rendirá homenaje a Mónica Lavín, una de las narradoras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

La escritora y promotora cultural Silvia Michel, organizadora del encuentro, destacó que el evento lleva el nombre de la poeta Julieta Montero, quien recibirá un reconocimiento por su trayectoria durante la inauguración.

“Este año además rendimos homenaje a una de las principales escritoras mexicanas vivas, Mónica Lavín. Nos alegra que el encuentro, que nació como una iniciativa local, ahora tenga una presencia nacional con escritoras invitadas de estados como Oaxaca, Durango, Sonora, Nayarit, Jalisco, Baja California y Monterrey”, señaló Michel.

Una celebración de la palabra y el cuerpo

El primer día, jueves 13 de noviembre, las actividades se abrirán con el registro a las 8:30 horas y la inauguración a las 9:00, seguida por lecturas, exposiciones y un reconocimiento a Julieta Montero.

A las 17:00 horas, se llevará a cabo la tradicional Caminata “Sendero del cuerpo”, que recorrerá el Centro Histórico de Mazatlán, acompañada de música y lecturas de más de cincuenta autoras.

La jornada concluirá con la presentación del libro “La Tierra se levanta: Mapa geopoético” de las autoras oaxaqueñas Enna Osorio y Haydee Ramos, y un coctel de convivencia.

El segundo día, viernes 14, incluirá talleres de poesía y microficción impartidos por Ernestina Yépiz y Mónica Lavín, además de presentaciones de libros como “Andrómeda” de Karina Castillo, “Corona al tiempo” de Guadalupe Rojas Garay, y el poemario “Shamhat, las magníficas” de Roxana Elvridge-Thomas, ganadora del Premio Nacional de Letras Sinaloa 2025.

Por la tarde, Lavín presentará su novela “La Ausencia”, seguida por la puesta en escena “Última visita a los humanos” de Aleyda Rojo, bajo la dirección de Silvia Castillo. La noche cerrará con un coctel en la Plazuela del Museo de Arte.

El sábado 15 de noviembre, las actividades continuarán con talleres, lecturas y conferencias en el Museo de Arte y en la Casa del Marino, donde se realizará la conferencia “La poesía de Anne Sexton: memoria y denuncia” por Enna Osorio.

El encuentro culminará con el homenaje a Mónica Lavín, en el que participarán Julieta Montero, Aleyda Rojo, Ana Belén López, Ernestina Yépiz y Leonor Ramírez, con comentarios del director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, y la participación del Coro Estatal Universitario Lince de la UAdeO, bajo la dirección de Leonor Arreola.

Un evento abierto al público

El encuentro mantiene su formato mixto, durante las mañanas se desarrollan talleres cerrados para las autoras inscritas, mientras que las tardes están dedicadas a actividades gratuitas y abiertas al público en general, incluyendo presentaciones, lecturas y caminatas literarias.

Para las interesadas en participar, las inscripciones están abiertas a través de WhatsApp al número 669 122 6010.

“Este es el segundo año que publicamos la antología Sendero del cuerpo, que reúne la obra de las participantes. Hemos convertido los poemas y narraciones en pendones que se colocarán por el Centro Histórico, haciendo que la literatura camine entre la gente”, comentó Silvia Michel.

PROGRAMA

Primer día para inscritas

Registro y kit de bienvenida. Coordina: Julieta Montero.

8:30 horas

Inauguración. Narrativa de Ana Belén López

.9:00 horas

Exposición de pintura: “Colectivo de Mujeres Artistas”. Narrativa Aleyda Rojo. Coordina: Marysol Galvån.

9:15 horas

Reconocimiento a la trayectoria de la poeta Julieta Montero. Acompañan: Silvia Michel, Marcela González y Julia Rocha.Coordina: Raquel Cota.

9:30 horas

Tiempo de café

10:00 horas

Lectura libro: “Mujeres que visten sombras” en voz de su autora: Agustina Valenzuela.

10:20 horas

Lectura de poemas y prosa: “Rehén de lo invisible” en voz de su autora: Lucia Leyva.

10:40 horas

Diálogo con la escritora Mónica Lavín. Modera: Ana Belén López.

11:00 horas

Tiempo de charla y café

12:00 horas

Taller: “El cuerpo del poema”, maestra Ernestina Yépiz.

12:20 horas

Comida privada en honor a la poeta Julieta Montero

14:00 horas

Público en general sin costo

Caminata: “Sendero del cuerpo” Salida de Casa Haas. Música y Lectura por las autoras.

17:00 horas

Presentación del libro “La Tierra se levanta: Mapa geopoético” (Oaxaca). Autoras: Enna Osorio y Haydee Ramos. Comentarista: Claudia Islas.

19:00 horas

Coctel

19:40 horas

Segundo día para inscritas

Taller: “El cuerpo del poema” Maestra Ernestina Yépiz. Coordina: Alma Vitalis.

9:00 horas

Conversatorio: “Leer para conectar” María Félix Raygoza, Ana Belén López e Irasema Orona.

11:00 horas

Tiempo de charla y café

12:00 horas

Taller de microficción: “Del cuerpo a la memoria” Maestra Mónica Lavín. Coordina: Lupita Cárdenas.

12:20 horas

Comida privada grupal

14:20 horas

Público en general sin costo

Presentación del libro: “Andrómeda” ciencia ficción Autora: Karina Castillo. Presentación del poemario: “Corona al tiempo” Autora: Guadalupe Rojas Garay.

16:00 horas

Presentación del poemario: “Shamhat, las magníficas”, Autora: Roxana Elvridge-Thomas. (Premio Nacional de letras Sinaloa 2025) Comentaristas: Ernestina Yépiz y Leonor Ramírez.

17:00 horas

Presentación de la novela: “La Ausencia” Autora: Mónica Lavín, Comentarista: Roxana Elvridge-Thomas.

18:00 horas

”Última visita a los humanos”: Desde el escenario. Autora: Aleyda Rojo. Producción: Silvia Castillo. Actuaciones: Lucía Zapien y Silvia Castillo. Musicalización: Gloria Manyula

19:00 horas

Coctel para autoras. Chef del Toro Y Grupo Vangrave. Plazuela Museo de Arte Código de vestuario: negro/accesorios rojos.

20:00 horas

Tercer día para inscritas (sede: Museo de Arte de Mazatlán)

Taller microficción: “Del cuerpo a la memoria”, Maestra Mónica Lavín. Coordina: Maru Enciso.

9:00 horas

Mesa de lecturas: Narrar lo íntimo. Mesa 1: Estela Valenzuela, Guadalupe Ángeles. Carmen Valero, Florina Olivarría, Melly Peraza. Mesa 2: Alma Vitalis, Gloria Manyula, Ana Chig, Aymara Aruwiri, América Femat. Coordinan: Claudia Islas y Enna Osorio

11:00 horas

Taller: “El ritmo del verso. El ritmo del universo”, Maestra: Roxana Elvridge-Thomas Coordina: Leonor Ramírez.

12:00 horas

Comida Libre

15:00 horas

Público en general sin costo (sede Museo Casa El Marino)

Conferencia “La poesía de Anne Sexton: memoria y denuncia”, Expositora: Enna Osorio. Coordina: Ana Chig.

17:00 horas

Homenaje a la escritora Mónica Lavín. Participan: Julieta Montero, Aleyda Rojo, Ana Belén López, Ernestina Yépiz, Leonor Ramírez. Comentarios: Juan Salvador Avilés, director del Isic. Conduce: Silvia Michel. Acompaña: Coro estatal universitario Lince UAdeO” coordinados por Leonor Arreola.

18:00 horas

Clausura

19:00 horas