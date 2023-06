“Yo ya no pude sostenerla, una vez que mis padres ya no estuvieron ya muy pocas veces podía venir, muchas veces por mi trabajo, y ahora estoy ya retirado viviendo en Mazatlán”.

“Está casa yo se las compré a mis padres en 1975, yo iba y venía aquí, ya que salí a estudiar a la Politécnica por deseos de mi madre que siempre quiso que nos superaremos, y ella me dijo que yo al estudiar podría ayudar a mis hermanos más jóvenes, recuerdo que me dijo, si llegas hacer algo en la vida, regresas, si no, ni vuelvas”, como toda una señora aguerrida y sinaloense, y pues aquí estoy inaugurando este Museo que gracias a Dios fue idea de la señora Peraza”, explicó el maestro Faustino.

Con siete arcos al frente y pintada su fachada de blanco, la señora Aida Peraza Escobosa, propietaria de la casa, junto al autor de varias melodías emblemáticas sinaloenses e integrantes de la familia, cortó el listón inaugural.

En esa casa informó el maestro escribió el Himno de Sinaloa.

“Está casa tiene mucha historia, es muy, muy vieja ya, pero aquí escribí el himno de Sinaloa, ahí iba y venía de mi cuarto a la cocina acompañado de un gato cuando lo escribí”, recordó.

“Gracias a la familia Peraza se pudo rescatar y me pidieron que dejará cosas, lo cual accedí, ya que la idea es que las personas que visiten este pueblo, el cual puede ser un pueblo mágico, vean esto, esta casa tan bonito donde vivieron mis padres y en donde un servidor iba y venía”.

En la casa se podrán encontrar algunas propiedades de la familia López Osuna, además al momento de ser restaurada se encontraron piezas únicas de accesorios, piedras y herramientas de trabajo. Así como unos cuadros con fotografías de la fachada de la casa de 1962 del fotógrafo Octavio Ferrer Guzmán, quien fuera fotógrafo de Gabriel Leyva Solano.

Para Aída Peraza Escobosa fue un sueño hecho realidad el inaugural esta casa como museo.

“Realmente fue un sueño que yo tenía el de tener una casa antigua, duró 30 años viviendo en California, casualmente me retiro y regreso al lugar donde nace mi papá, yo no soy de aquí, pero quise venir a conocer el pueblo y encuentro el letrero de ‘Se vende’, obviamente que dije yo pasaremos, vi la casa, el señor Faustino muy amable me lleno de las historias de todo lo que encerraba en sí la casa, y en eso tiempo la verdad no me alcanzó el dinero, pero mi hijo en un tiempo después me dio la sorpresa, me trajeron sin saber, vine a ver la casa y simplemente me entregaron las llaves”, comentó Aida Peraza Escobosa.

“Fue algo que dure como dos o tres semanas sin poderlo creer, porque era algo mágico, esta casa en sí encierra una magia, para mí es una magia porque la gente me preguntaban qué iba hacer con ella, no la destruya, consérvela, y entre la nostalgia de los pobladores me dije pues a levantarla, ha costado mucho tiempo, esfuerzo, tiempo, dinero, pero finalmente lo logramos”, dijo.

En esa casa se dice que vivió el Gitano, como le decían a Rodolfo Valdez, quien asesinó al coronel Rodolfo T. Loaiza el 21 de febrero de 1944, quien era Gobernador. El crimen se perpetró durante una fiesta de carnaval en el Hotel Belmar, de Mazatlán.

“Esta casa encierra muchas historias, y tenemos como sabe personajes de no tan buena fama, pero que son parte de la historia como lo fue el Gitano, pero para nosotros nos llena de orgullo que en esta casa haya vivido el señor Faustino, que nos acompaña hoy, yo me remontó a la historia en sí de la construcción de la casa”, dijo.

Explicó que dentro de las actividades que se tendrán es que habrá cine en el patio de la casa, y que será como en tiempos pasados con las estrellas y la luna como techo.

En el evento inaugural se presentó un número mexicano con el elenco de la escuela de folclor del Cbtis 51.

La entrada al museo tendrá un costo de recuperación y mantenimiento de 50 pesos adultos, 20 pesos niños.