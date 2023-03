Las obras

“Fhono Sapiens” de Lluís Vidaña, artista visual proveniente de España.

“Esta colección de seis piezas hace referencia a la relación que tenemos con la tecnología, como intentamos retener la información, pero nos es imposible retener tanta información, como viajamos por todo el mundo queriendo acumular recuerdos, pero en realidad nos preocupa nuestra propia imagen”, dijo Vidaña.

“Otra pieza que se llama el “Probador” es una caja obscura donde encontraremos tres pinturas luminiscentes del mismo personaje, son tres vistas de la misma figura, representa a un chico haciéndose una selfi y habla sobre el exhibicionismo desde la intimidad de un probador, de un momento íntimo hasta el hecho de compartir por redes esa imagen de uno mismo”.

“Cátedra–B”, obra de Gabriel Miranda, de Galicia, España.

“En mi propuesta para Vacíos, he elegido colografía bizantina. Puse a la virgen con un mantel rojo que es típico de la iglesia romana, el tercer cuadro que viene siendo La Piedad, sin normas y sin medida he querido reflejar como se jugaban el pellejo los pintores al pintar, yo si estuviera en esa época ya me hubiera ganado la hoguera. He querido reflejar y hacer cursos de ese material didáctico para mostrar quitando el factor humano”, expresó Miranda.

“Silencios” de César Forero, nacido en Colombia, vivió 20 años en Canadá, autor del texto de inspiración para el proyecto en colaboración con Dory Perdomo.

“Mi proyecto se trata de la conceptuación general de nosotros, todos sufrimos un momento difícil durante el periodo de la pandemia, de alguna manera todos tuvimos una pérdida, entonces este proyecto pretende hablar de forma humana, política , de forma sociopolítica y cultural sobre las situaciones presentadas durante la pandemia”, comentó Forero..

“Cuando perdemos a alguien es como pájaros que se van por las ventanas, para mi representan las miles de almas que desaparecieron, que no saben dónde se quedaron y también cuando tenemos un grupo de pájaros, unidos van volando, se protegen los unos a los otros y cuando los pájaros están juntos son menos vulnerables, esto quiere decir que la unión hace la fuerza”.

Señaló que los cofres representan las cenizas de las personas que ya no están.

“En el piso hay cuatro cofres pequeños representando las cenizas de las personas que desaparecieron y el huevo nos da la sensación de vida y esperanza de que hay algo que continúa, entonces cada una de las cajas hay huevos y enfrente hay un nidito de caucho que representa los protectores, guardianes de estas cajas, el huevo de oro y su representación, entonces hay dos, uno grande y uno pequeño, el pequeño es el mismo heredado y recibiendo todo lo que mi padre me dio, el huevo grande es la persona que siempre estuvo y representa algo fuerte que es mi padre.”

“Nave de los Locos”, del artista mazatleco Gerardo Santamaría también se presentó. El arquitecto, creador y constructor presentó una obra que es representada como un proyecto que no termina, como una casa, que está en constantes cambios. Esta obra contiene piezas frágiles que representan lo frágil que son los humanos, que la vida puede ser muy frágil y tiene cambios y alteraciones.

“Saltos en el Vacío”, obra de Lucía Santiago Oropeza.

“El horror Vacui, ese término que describe ese afán por rellenar todo ese vacío en una pintura o escultura, o en la arquitectura. Considero que el vacío posee el poder de generar en otro tipo de contenido, el del tiempo y de las emociones, presento una obra de tres tiempos: Vacío espacial, Vacío Solar (luz absoluta, intemporalidad); Vacío abisal (ausencia del que “fue” infinito).”

“Conciencia Ausente” del autor Michael Dergar (EU/México)

“Representa la falta de conciencia e inclusión crónica que existe en nuestra sociedad en lo que vivimos. Los obstáculos a diario para una persona con movilidad limitada y en muchos casos sin movilidad son representados por medio de escalones sin fin, representando la discriminación social que debe ser unánime, diversa e inclusiva. Conciencia ausente es una representación real de una sociedad des construida que seguimos viviendo”, dijo.

“Rituales Vessels”, obra de Glen Rogers (EU/México)

“Rituales Vessels con sus superficies desgastadas y pintadas parecen ser reliquias escultóricas de una civilización pasada. Símbolos arquitectónicos audaces de renovación y plenitud, están pintados en las superficies como marcas antiguas. El recipiente de cobre está revestido con un significado metafórico; se sabe hace mucho tiempo que el cobre tiene propiedades energéticas y curativas. Nuestro cuerpo es un recipiente que contiene nuestra sangre, huesos y órganos como la mujer embarazada es un recipiente para sus hijos por nacer. En las sociedades paganas, el caldero era un recipiente sagrado para la magia y curación, estos recipientes rituales están vacíos. Listos para ser llenados con sus esperanzas y expectativas”.

“Polaris” de Manizhe Ali (UK / Pakistan)

“Cuando te pierdes, buscas a Polaris, te guiará porque el hogar es el norte verdadero. El espectáculo plantea preguntas al público para que se convierta en partícipe. Que en esta búsqueda no sólo se detengan en la cuestión de encontrar la estrella Polaris en sus vidas, corazones o estructuras físicas. Se convierte también en una búsqueda a través de esta experiencia para que pongan en juego toda su existencia como portadores de recuerdos y deseos”.

“Mi vacío”, obra de Dory Perdomo (México / Colombia)

“Mi vacío, mi ventana, mi espejo que devuelve todo lo que he depositado en él. Espejos que son una invitación a ejercer una mirada más profunda a mi obra, traspasar el brillo de mis barnices – macha, material o pincelada, para abismarse en la experiencia estética. El espejo nunca engaña. Inevitablemente devuelve el exceso, la mesura el acierto, el error, la desgana y el agobio”.

La obra “Una rosa es una rosa” de Guadalupe Aguilar (México)

“Es una pieza parte del proyecto Hortus Apertus, que propone una reflexión sobre la cultura depredadora, el abordaje se enfoca hacia los entornos vegetal, femenino y marino, cada uno tratado de manera individual. Alguno de los residuos de estos entornos es utilizado como material para elaborar objetos bi y tridimensionales: Carbón, escamas, flores, sequía, también el video y el dibujo están considerados como medios. En la fase femenina me planteo abordar la depredación de mujeres en México con una instalación y un jardín de rosas embalsadas. Utilizo las rosas porque es una flor directamente relacionada con el amor romántico, creo que es una flor a la que se le ha dotado de connotaciones muy perversas”.